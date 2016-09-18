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85 В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
Заместитель главы администрации президента Украины Андрей Таранов погиб в Киеве на Днепре, передает «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Эту информацию подтвердил директор департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Столкновение произошло приблизительно в 15 часов по местному времени.
Не справившись с управлением, Таранов врезался на скутере на большой скорости в баржу в районе Гаванского моста.
На берегу у Гаванского моста в настоящий момент ведутся следственно-оперативные работы, берег огражден красной лентой. На месте произошествия находятся председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе и начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Таранов находился в отпуске. В понедельник, 19 сентября, он должен был выйти на работу.
По факту произошедшего в Единый реестр досудебных расследований Украины внесены сведения по статье «нарушение действующих правил на транспорте».
Андрей Таранов занимал пост замглавы АП с декабря 2014 года. В администрации президента отвечал за координацию работы силовых структур. Раньше он был первым заместителем начальника департамента Службы безопасности Украины в Киеве.
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