Заместитель главы администрации президента Украины Андрей Таранов погиб в Киеве на Днепре, передает «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Эту информацию подтвердил директор департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Столкновение произошло приблизительно в 15 часов по местному времени.

Не справившись с управлением, Таранов врезался на скутере на большой скорости в баржу в районе Гаванского моста.

На берегу у Гаванского моста в настоящий момент ведутся следственно-оперативные работы, берег огражден красной лентой. На месте произошествия находятся председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе и начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Таранов находился в отпуске. В понедельник, 19 сентября, он должен был выйти на работу.

По факту произошедшего в Единый реестр досудебных расследований Украины внесены сведения по статье «нарушение действующих правил на транспорте».

Андрей Таранов занимал пост замглавы АП с декабря 2014 года. В администрации президента отвечал за координацию работы силовых структур. Раньше он был первым заместителем начальника департамента Службы безопасности Украины в Киеве.