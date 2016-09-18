В Киеве протестующие разошлись от здания посольства России, передает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, протестующие выключили и демонтировали звуковоспроизводящую аппаратуру, свернули плакаты с разными лозунгами и ушли.

Ранее полиция задержала троих, участников акции. Среди них — депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Владимир Назаренко и активист Михаил Ковальчук.

Также задержан еще один активист, бросивший яйцом в человека, который пришел проголосовать. Протестующего задержали правоохранительные органы.

Ранее в воскресенье у здания посольства России в Киеве протестующие пытались помешать избирателям проголосовать.

Накануне неизвестные обстреляли здание из салютной пушки и закидали территорию посольства дымовыми шашками.