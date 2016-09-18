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Новости

271 В Киеве протестующие разошлись от здания посольства России

18.09.2016 Теги: россия, украина

В Киеве протестующие разошлись от здания посольства России, передает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, протестующие выключили и демонтировали звуковоспроизводящую аппаратуру, свернули плакаты с разными лозунгами и ушли.

Ранее полиция задержала троих, участников акции. Среди них — депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Владимир Назаренко и активист Михаил Ковальчук.

Также задержан еще один активист, бросивший яйцом в человека, который пришел проголосовать. Протестующего задержали правоохранительные органы.

Ранее в воскресенье у здания посольства России в Киеве протестующие пытались помешать избирателям проголосовать. 

Накануне неизвестные обстреляли здание из салютной пушки и закидали территорию посольства дымовыми шашками.


14 комментариев

-3
Виктор Дремов , 18 сентября 2016 в 19:29
Совсем радикалы зажрались, уже едой разбрасываются. Может простым украинцам стоит отловить таких вот, отобрать еду и накостылять как следует.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 18 сентября 2016 в 19:42
Виктор.У вас еду бульдозерами давят,в промышленных партиях.Вы кому советы давать собрались?
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-1
Виктор Дремов , 18 сентября 2016 в 19:51
Не еду давят бульдозерами, а санкционные продукты.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 18 сентября 2016 в 19:53
Ааааааааа.....Так и кидались продуктами.
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-1
Виктор Дремов , 18 сентября 2016 в 19:57
Алексей, кому выгодна вражда между россиянами и украинцами?
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0
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 20:02
Виктор Дремов , 18 сентября 2016 в 19:57
Алексей, кому выгодна вражда между россиянами и украинцами?
====================================================
Путину и его режиму.
Без внешнего врага путинская Россия нежизнеспособна. С США, Китаем, ЕС у Самизнаетекого тягаться силенок не хватает, вот и показывает силу на соседях. Но Украина не Грузия и не Молдова...
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0
Олег Коротаев , 18 сентября 2016 в 19:36
Ну вот Алексей Неважно Киев, ведь можете, когда захотите!
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1
Алексей Неважно(Киев) , 18 сентября 2016 в 19:43
Зато вы ничего не можете.Вы импотент (в переносном смысле)
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0
Олег Коротаев , 18 сентября 2016 в 19:59
Почему ничего не могу? Смог дойти, расписаться,поставить галку и опустить бюллетень
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0
Dr. Eric Gaijin , 18 сентября 2016 в 19:37
Ну и нафига? Неужели украинцы всерьёз думают, что протестом vs российских выборов их позиция будет услышана? Наивные... я бы рекомендовал полный игнор.
Умерла, так умерла... просто игнорировать...
Вот уж что что, но тема российских "выборов" самая наискучнейшая... ну будет вместо Пупкина Тяпкин... и? Тот же самый хрен, но только "вид с боку"... уехалозабыто...
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-1
Игорь Гусев , 18 сентября 2016 в 19:39
украинцы всерьёз думают... это уже звучит наивно!
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1
Алексей Неважно(Киев) , 18 сентября 2016 в 19:44
Игорь.Простые украинцы навсегда отказались от русского мира.а вы в нем и умрете.Так кто думает.а кто нет?
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0
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 19:56
DR. ERIC GAIJIN , 18 сентября 2016 в 19:37
==========================================
Когда вместо Пупкина станет Тяпкин - вот тогда самое интересное и начнется.

P.S. Игнорить происходящее в России не ст0ит... тролить, стебаться, насмехаться - но не игнорить...
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0
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 19:43
На самом деле такие акции очень нужны и очень важны.
С помощью таких акций россиянам показывают, что Россия на самом деле не великая и не могущественная и простого россиянина могут тыкнуть лицом в какашки или тухлым яйцом испачкать. А Россия ничегошеньки сделать не может. Спесь сбивает - на ура...
Важно чтобы кадры с киевскими беспорядками растиражировали ГосРосСМИ.
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