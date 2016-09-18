Новости
271 В Киеве протестующие разошлись от здания посольства России
В Киеве протестующие разошлись от здания посольства России, передает Интерфакс-Украина.
По информации агентства, протестующие выключили и демонтировали звуковоспроизводящую аппаратуру, свернули плакаты с разными лозунгами и ушли.
Ранее полиция задержала троих, участников акции. Среди них — депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Владимир Назаренко и активист Михаил Ковальчук.
Также задержан еще один активист, бросивший яйцом в человека, который пришел проголосовать. Протестующего задержали правоохранительные органы.
Ранее в воскресенье у здания посольства России в Киеве протестующие пытались помешать избирателям проголосовать.
Накануне неизвестные обстреляли здание из салютной пушки и закидали территорию посольства дымовыми шашками.
Видео
Фото дня
Партнеры
Опрос
За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты». Результаты будут опубликованы по окончании выборов. Обсудить →
Реклама
Блог редакции
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
Готовится авиаудар по Монино
Масочное
Уточка со спецсвязью
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Выборы Госдумы. Москва859
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4087
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве4890
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3312
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1935
-
Москва. День города: благоустройство и кино7116
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
"Новая Газета", курируемая кэгэбэшником Ширяевым, публикует...
Пять рецептов спасения российской экономики
Для AL BAK , 14 сентября 2016 в 13:08 ===Так то европейцы. То, что...
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Возможно, и среди комментаторов найдётся айтишник, который сможет...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»206471
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»105292
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17102501
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
14 комментариев