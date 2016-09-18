Новая газета

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты»
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

414 Путин ночью посетит штаб «Единой России»

18.09.2016 Теги: выборы2016, единая россия, путин

Президент России Владимир Путин в воскресенье ночью приедет в штаб «Единой России», передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

«Я не исключаю», — ответил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По информации агентства, штаб также посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.

В воскресенье, 18 сентября, прошли выборы депутатов в Государственную Думу.  На данный момент обработано 6,72% по всей России.

По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят четыре партии (Единая Россия — 44,15%, ЛДПР — 18,39%, КПРФ — 17,24% и Справедливая Россия — 6,28%.


17 комментариев

2
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 21:18
По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят четыре партии (Единая Россия — 44,15%, ЛДПР — 18,39%, КПРФ — 17,24% и Справедливая Россия — 6,28%.
=============================================
С чем и поздравляю дорогих россиян ))))
Капец неизбежен...
Ответить 
3
Мюнхаузен Барон , 18 сентября 2016 в 21:35
Предсказание на будущее: завтра Путин,в очередной раз, цинично скажет, что на его памяти это были самые честные выборы в госдуму рф, да и состав весьма преобразился, мдаа! :))))
Ответить 
3
Юрий . , 18 сентября 2016 в 21:20
Утрет "божью росу" и поздравит с очередной "убедительной победой"...
А россияне обречены еще 5 лет "обтекать". Ну наверное это им уже нравится... Принюхались...
Ответить 
3
Доктор Ольга , 18 сентября 2016 в 21:21
Зачем? Уже все цифры, которые нужны лично ему написали. Едет, чтобы всех поздравить с очередным очковтирательством? Мерзко, отвратительно, грязно...
Ответить 
1
Юрий . , 18 сентября 2016 в 21:24
Анекдот:
Медведев говорит Путину:
-Беспокоят меня эти выборы в Думу.
-Почему?
-А вдруг всех наших дураков на Донбассе убило, кто тогда за ЕР голосовать-то будет??
Ответить 
0
Andrey Makarov , 18 сентября 2016 в 21:26
Так он же вроде уже там. Вот сейчас говорит, как непросто нам всем живётся.
Ответить 
1
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 21:30
Хотелось бы уточнить: Он говорит как непросто живется Ему и всем россиянам или как непросто живется просто всем россиянам? )))
P.S.просто российские СМИ не смотрю/не читаю впринципе.
Ответить 
0
Andrey Makarov , 18 сентября 2016 в 21:39
судя по прискорбному выражению лица он имел в виду: нам всем так тяжело, но, вы же понимаете, мы с этим сделать ничего не можем. давайте потерпим:-)

После чего отметил, что несмотря ни на что россияне голосуют так как голосуют.
Ответить 
1
Доктор Ольга , 18 сентября 2016 в 21:44
Конечно непросто. Вон сын Медведева страдает от аллергии на пыльцу берёзы. Поэтому в Плёсе вырубили все до одной берёзы. Это же какой нелёгкий труд для обслуги четы Медведевых...
Ответить 
2
Юрий . , 18 сентября 2016 в 21:39
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 21:30

Наверное все таки Ему непросто живется. Ведь так тяжело темными, одинокими вечерами, проходя по многочисленным сумрачным комнатам резиденции, шарахаться от каждого подсвечника и табакерки...
Ответить 
0
Owod_ RUS , 18 сентября 2016 в 21:46
Мда...

Персонаж никогда не производил впечатление "человека разумного".

Что и доказал в очередной раз... )))
Ответить 
0
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 21:51
Не соглашусь. Он всегда и везде на публику говорит "мы думаем", "мы решили" - Он очень ловко делит ответственность за все происходящее, в том числе и с Думой...
Он очень умен... и хитер...
Ответить 
0
Юрий . , 18 сентября 2016 в 22:03
Проходящий Мимо , 18 сентября 2016 в 21:51

Да, хитер. Даже всех россиян повязал с собой кражей Крыма... Типа, всё россияне, вы теперь не можете мох подручных ворами и жуликами называть, так как после крымской аннексии, мы с вами теперь подельники...
Ответить 
0
Иван Помидоров , 18 сентября 2016 в 21:50
Наверно, опять пустит ботоксную слезу и скажет: "Ура, мы победили. Теперь с этим народом мы можем сделать что угодно. Завтра же строим сеть концлагерей и нападаем на Польшу и Прибалтику!"
Ответить 
1
Виктор Тарасов , 18 сентября 2016 в 21:53
Да, у административной машины сила велика. Сила российских выборов,как и других деяний, в фальсификате.
Ответить 
1
5kopeek FreukenBok , 18 сентября 2016 в 21:56
Такая низкая явка... Если учесть, что до фига % дали карусели и вбросы, то сколько же всего она составила ?
С сегодняшнего дня у меня атрофируется жалость. Охать и ахать над бедными тружениками порохового заводика, избитыми дальнобоями и фермерами не буду.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

Выборы 2016. Видео корреспондентов «Новой»
Выборы 2016. Видео корреспондентов «Новой»

Фото дня

1.
Выборы Госдумы. Москва

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты». Результаты будут опубликованы по окончании выборов. Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

18 сентября
17 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама