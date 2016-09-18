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414 Путин ночью посетит штаб «Единой России»
Президент России Владимир Путин в воскресенье ночью приедет в штаб «Единой России», передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
«Я не исключаю», — ответил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По информации агентства, штаб также посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
В воскресенье, 18 сентября, прошли выборы депутатов в Государственную Думу. На данный момент обработано 6,72% по всей России.
По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят четыре партии (Единая Россия — 44,15%, ЛДПР — 18,39%, КПРФ — 17,24% и Справедливая Россия — 6,28%.
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