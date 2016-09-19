К этому моменту обработано 80% всех бюллетеней, в лидерах «Единая Россия» — по федеральному округу у партии 54,28%, на втором месте КПРФ с 13,61%, за ней с минимальным отрывом следует ЛДПР —13,37%, сообщают информагентства со ссылкой на данные информационного табло ЦИК.

«Справедливая Россия» — на четвертом месте (6,17%), на пятом — «Коммунисты России» (2,40%). Далее следуют «Яблоко» (1,77%), Российская партия пенсионеров за справедливость (1,75%), «Родина» (1,42%), Партия роста (1,11%), «Зеленые» (0,72%), «Парнас» (0,68%), «Патриоты России» (0,57%), «Гражданская платформа» (0,22%). Последнее место сейчас занимает «Гражданская сила» (0,13%).

Непарламентские партии по-прежнему не преодолевают ни 5-процентный, ни 3-процентный барьер по партийным спискам.

Выборы по одномандатным округам с подавляющим перевесом по итогам подсчета 80% бюллетеней выигрывает «Единая Россия» — у неё 203 из 225 мест.

По семь округов оставляют за собой кандидаты от КПРФ и «Справедливой России», в пяти округах побеждает ЛДПР.

Среди кандидатов от непарламентских партий первые места в своих округах сохранили лидер «Родины» Алексей Журавлев в 89-м округе в Воронежской области и председатель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов в 6-м округе в Башкирии. Александр Капитонов из Партии роста в 37-м округе в Чувашии уступил лидерство главе комитета Госдумы по экономической политике, справороссу Анатолию Аксакову. Самовыдвиженец, член «Единой России» Владислав Резник побеждает в 1-м одномандатном округе в Адыгее.

Явка избирателей, по данным на текущий момент, составила 47,91%. Окончательные данные по явке будут озвучены на брифинге в ЦИК в 10:00 мск.

Выборы в Госдуму проходили 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Порога явки избирателей, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, в России не существует.