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Новости

2939 «Ъ» сообщил о создании Министерства госбезопасности на базе ФСБ

19.09.2016 Теги: генпрокуратура, кгб, мвд, мчс, реформа мвд, ссср, фсб

В России готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств. До президентских выборов в 2018 году на базе ФСБ планируют создать Министерство госбезопасности (МГБ). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. 

Предполагается, что в новое ведомство войдут Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР). Кроме этого, Следственный комитет вновь станет частью надзирающего сейчас за ним Генпрокуратуры. Напомним,  СКР был выделен из этого ведомства в 2011 году. Функции МЧС разделят между собой Минобороны и МВД. 

По данным «Ъ», МГБ будет не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел  — новая структура может получить возможность брать в свое производство за наиболее резонансные дела, имеющие государственное значение, подследственность которых сегодня закреплена за СКР и МВД. 

«Коммерсантъ» сообщает, что новая схема расследования уже обкатывается, в частности, на деле об организации преступного сообщества в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и его соратников. Как отмечает «Ъ», уголовное дело возбудили именно сотрудники ФСБ.

Газета также сообщает, что в процессе реформы планируется сменить сегодняшних руководителей служб и ведомств. Одним из них называют создателя СКР Александра Бастрыкина. Ему якобы уже «дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность».

По данным источников издания, речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР. 


9 комментариев

7
Алексей Бесфамильный , 19 сентября 2016 в 09:00
А почему не сразу НКВД? Чего они тянут-то?

Или это уже после выборов 18-го года?
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0
serg dotsenko , 19 сентября 2016 в 09:57
ни одна политическая новость об ограничивающих гражданское общество реформах не портит так настроение, как оглашение результатов выборов.
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3
Дмитрий Мв , 19 сентября 2016 в 09:11
Назад в будущее.
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2
Алексей Смирнов , 19 сентября 2016 в 09:19
"Функции МЧС разделят между собой Минобороны и МВД" - ведомство, специализирующееся на спасении, расформировывается, и его функции передаются ведомствам, специализирующимся на убийстве.
На смену брандспойтам придут автоматы?
Показательно.
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3
Анатолий Прокопьев , 19 сентября 2016 в 09:20
Если это произойдет,это будет логичный шаг в развитии режима единоличной власти..
Гораздо удобнее иметь под рукой один репрессивный орган, чем проводить согласования и организационные мероприятия с группой ответственных.. Потом найти крайнего будет трудно.. А тут сами арестовывают, сами расследуют, сами приговаривают и сами тут же исполняют..
Как показала практика - это очень эффективный механизм..
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0
Володя Морозов , 19 сентября 2016 в 09:24
но недолговечный, увы (для кого как, конечно)
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-1
Acid Burn , 19 сентября 2016 в 09:26
65-70% расходов бюджета пойдут на "новое" МГБ, МО и МВД. Ну чтож, это "круто".
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0
ашим .н , 19 сентября 2016 в 09:40
ЧК(мат) пропустили.
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0
Дмитрий Мв , 19 сентября 2016 в 09:48
Чего Вы так ЧК взъелись? Это лишь на середине преобразований будет. Далее жандармский корпус, тайный приказ и, как венец реформы, опричнина))
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