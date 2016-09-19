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2939 «Ъ» сообщил о создании Министерства госбезопасности на базе ФСБ
В России готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств. До президентских выборов в 2018 году на базе ФСБ планируют создать Министерство госбезопасности (МГБ). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Предполагается, что в новое ведомство войдут Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР). Кроме этого, Следственный комитет вновь станет частью надзирающего сейчас за ним Генпрокуратуры. Напомним, СКР был выделен из этого ведомства в 2011 году. Функции МЧС разделят между собой Минобороны и МВД.
По данным «Ъ», МГБ будет не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел — новая структура может получить возможность брать в свое производство за наиболее резонансные дела, имеющие государственное значение, подследственность которых сегодня закреплена за СКР и МВД.
«Коммерсантъ» сообщает, что новая схема расследования уже обкатывается, в частности, на деле об организации преступного сообщества в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и его соратников. Как отмечает «Ъ», уголовное дело возбудили именно сотрудники ФСБ.
Газета также сообщает, что в процессе реформы планируется сменить сегодняшних руководителей служб и ведомств. Одним из них называют создателя СКР Александра Бастрыкина. Ему якобы уже «дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность».
По данным источников издания, речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР.
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