В Крыму и Севастополе стали известны лидеры голосования по одномандатным округам. Везде лидируют представители «Единой России».

Так вице-спикер Госсовета Крыма Андрей Козенко, баллотирующийся в нижнюю палату российского парламента по одномандатному округу № 19 (Симферополь, Алушта, Ялта, Бахчисарай) после обработки 81,59% протоколов набирает 63,56% голосов. На втором месте с большим отставанием кандидат от ЛДПР Олег Климчук (11,10% голосов), на третьем — представитель «Справедливой России» Елена Грицак (7,08%).

На одномандатном округе № 20 (Керчь) лидирует первый заместитель председателя Госсовета РК Константин Бахарев, у него 69,74% голосов. Ближайший преследователь — Игорь Кийко из ЛДПР (7,19%). Всего обработано 83,80% протоколов.

Депутат Госсовета Светлана Савченко лидирует на избирательном округе №21 (Евпатория, Саки, Джанкой). У неё 72,36% голосов по итогам подсчета 85,25% протоколов.

Интрига сохраняется только в Севастополе, где соратник «народного мэра» города Алексея Чалого Олег Николаев пока отстает от кандидата-единоросса Дмитрия Белика на 8% (32,12% у Белика, 24,5% у Николаева). В Севастополе пока обработано всего 50,26% протоколов.