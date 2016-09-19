«Единая Россия» набрала 54,21% после подсчета 90% голосов по федеральному округу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного табло в ЦИК.

КПРФ к этому моменту получила 13,53%, за ней следует ЛДПР (13,28%), у «Справедливой России» 6,19% голосов.

Больше ни одна из партий не преодолевает проходной пятипроцентный барьер по результатам голосования за партийные списки.

Далее следуют «Коммунисты России» (2,35%), «Яблоко» (1,86%), Российская партия пенсионеров за справедливость (1,75%), «Родина» (1,44%), Партия роста (1,18%), «Зеленые» (0,74%), «Парнас» (0,70%), «Патриоты России» (0,58%), «Гражданская платформа» (0,22%). Последнее место на данный момент занимает «Гражданская сила» (0,14%).

«Единая Россия» продолжает лидировать в 203 из 206 одномандатных округов, в которых выдвинула кандидатов. Кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» побеждают в семи округах каждая, пять сохраняет за собой ЛДПР.

Среди кандидатов от непарламентских партий первые места в своих округах сохранили лидер «Родины» Алексей Журавлев (89-й округ в Воронежской области), председатель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов (6-й округ в Башкирии). Самовыдвиженец Владислав Резник лидирует в 1-м одномандатном округе в Адыгее.

Явка избирателей, по данным на текущий момент, составила 47,94%.