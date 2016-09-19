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Новости

1513 «Единая Россия» набрала 54,21% после подсчета 90% протоколов

19.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума

«Единая Россия» набрала 54,21% после подсчета 90% голосов по федеральному округу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного табло в ЦИК.

КПРФ к этому моменту получила 13,53%, за ней следует ЛДПР (13,28%), у «Справедливой России» 6,19% голосов.

Больше ни одна из партий не преодолевает проходной пятипроцентный барьер по результатам голосования за партийные списки.

Далее следуют «Коммунисты России» (2,35%), «Яблоко» (1,86%), Российская партия пенсионеров за справедливость (1,75%), «Родина» (1,44%), Партия роста (1,18%), «Зеленые» (0,74%), «Парнас» (0,70%), «Патриоты России» (0,58%), «Гражданская платформа» (0,22%). Последнее место на данный момент занимает «Гражданская сила» (0,14%).

«Единая Россия» продолжает лидировать в 203 из 206 одномандатных округов, в которых выдвинула кандидатов. Кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» побеждают в семи округах каждая, пять сохраняет за собой ЛДПР. 

Среди кандидатов от непарламентских партий первые места в своих округах сохранили лидер «Родины» Алексей Журавлев (89-й округ в Воронежской области), председатель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов (6-й округ в Башкирии). Самовыдвиженец Владислав Резник лидирует в 1-м одномандатном округе в Адыгее.

Явка избирателей, по данным на текущий момент, составила 47,94%.


9 комментариев

-5
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 09:22
ЕдРо 45,5
КПРФ-14,5
ЛДПР- 13,5
ЯБЛОКО-2,5
ПАРНАС- до 1,5

Прогноз по Едру и Яблокам не сбылся.
Первые забрали голоса у либералов))).
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1
Анатолий Прокопьев , 19 сентября 2016 в 09:24
В принципе ничего не изменится, ведь парламент контролирует администрация президента, просто надо будет меньше проводить согласований и консультаций..
И раньше парламент был ручным и мог выполнить любое указание АП, провести любой закон, включая изменение конституции, так и сейчас будет..
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-5
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 09:30
Единственный результат выборов , который стоит оценивать- наберет Касьянов 0,6% или 0,5% ))
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-1
Олег Коротаев , 19 сентября 2016 в 09:25
А все-таки власть молодец! Держат нос по ветру, у Зюганова почти три процента отмылили, да так что не придраться, и остальных не плохо так размыли. Если бы все было как раньше, то точно пять партий прошло пяти процентный барьер, только Парнас бы не прошел.
Ну и Владимир Вольфович начнет вспоминать 93 год, когда на безрыбье и ЛДПР была партией со смыслом.
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-2
Serg Helbot , 19 сентября 2016 в 09:34
Стадо, оно такое. Как пастух велел...
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2
Алекс Ковалев , 19 сентября 2016 в 09:33
Поздравляю наши дем. силы! Теперь в спокойной обстановке можно дальше выяснять "кто больший демократ"! Результат ожидаемый...
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3
tchistiakov boris , 19 сентября 2016 в 09:33
ну как же не поздравить ...!? - с полным, почти - северокорейским, набором .
(все новостные каналы мира показывают радостное торжество вчерашнего праздника вбросов)
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3
Виктор Соболев , 19 сентября 2016 в 09:45
Результат для победителей плачевный - их поддерживает лишь 25% населения, а 75% против, так как голосовали за другие партии или вообще не пришли не веря в обещания.
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0
Владимир Горницкий , 19 сентября 2016 в 09:57
Я бы сказал, что люди не верят в парламент, и правильно делают. Парламент в условиях фактической диктатуры, - это в любом случае фикция, независимо от того, допущены ли туда лоя респектабельности пара-тройка оппозиционеров.
Если люди чего и ждут, так это от "главного", о чем свидетелдьствует хотя бы недавнее письмо кубанских фермеров. И будут ждать. От этого, от следующего...
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