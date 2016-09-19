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Новости

390 Алексей Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области

19.09.2016 Теги: губернаторы, крым, тульская область

Алексей Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области. По итогам голосования он набрал 84,17% голосов.

Олег Лебедев получил 7,53% голосов, Олег Веселов — 3,41%, Николай Огольцов 2,92.

Явка составила 45,5%.

Напомним, предыдущий глава Тульской области Владимир Груздев покинул свой пост в начале февраля. Исполяющим обязанности губернатора назначили заместителя министра обороны Алексея Дюмина.

По сообщению СМИ, Дюмин возглавлял подразделение, которое находилось в Крыму во время подготовки к референдуму о присоединении полуострова. Позднее Дюмин отказался прокомментировать информацию о своём участии в присоединении Крыма. Информацию о своём участии в операции по эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию он опроверг. 


3 комментария

-4
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 09:47
Один из кандидатов в преемники, имхо.
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0
ашим .н , 19 сентября 2016 в 10:03
Не исключено.(мат)
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-4
Дмитрий Мв , 19 сентября 2016 в 09:49
Талантливый человек талантлив во всем!
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