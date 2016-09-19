Алексей Дюмин победил на выборах губернатора Тульской области. По итогам голосования он набрал 84,17% голосов.

Олег Лебедев получил 7,53% голосов, Олег Веселов — 3,41%, Николай Огольцов 2,92.

Явка составила 45,5%.

Напомним, предыдущий глава Тульской области Владимир Груздев покинул свой пост в начале февраля. Исполяющим обязанности губернатора назначили заместителя министра обороны Алексея Дюмина.

По сообщению СМИ, Дюмин возглавлял подразделение, которое находилось в Крыму во время подготовки к референдуму о присоединении полуострова. Позднее Дюмин отказался прокомментировать информацию о своём участии в присоединении Крыма. Информацию о своём участии в операции по эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию он опроверг.