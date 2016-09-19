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5217 ЦИК назвал предварительные итоги выборов

19.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, памфилова, цик

На данный момент, после обработки 93,06% голосов, «Единая Россия» получает 140 мандатов благодаря итогам партийного голосования и 203 мандата по однопартийным спискам. Итого — 343 мандата. 

КПРФ: 35 мандатов — по партийным спискам, 7 — по одномандатным округам. Итого — 42 мандата. 

ЛДПР: 34 мандата — по партийным спискам, 5 — по одномандатным округам. Итого — 39 мандатов.

«Справедливая Россия»: 16 мандатов — по партийным спискам, 7 — по одномандатным округам. Итого — 23 мандата.

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«К моему сожалению, ни одна другая партия не смогла преодолеть 5%-ый барьер», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Несмотря на это, кандидаты от других партий также проходят в нижнюю палату парламента. Один мандат получает партия «Родина»,  один — «Гражданская платформа», один — формальный самовыдвиженец.

Элла Памфилова призналась, что члены Центральной избирательной комиссии не предполагали таких результатов: «Для нас это во многом тоже стало неожиданностью».

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20 комментариев

2
Funtik Dron , 19 сентября 2016 в 10:25
Население Чечни огласите ...и резервации крым ?
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-10
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 10:26
Для меня тоже стало неожиданностью (приятной), что Парнас набрал меньше процента.
Думал, что любителей Америки и Украины больше.
R.I.P.
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5
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 10:40
Мели Емеля - твоя неделя.
А потом лапти готовь - бежать.
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3
Юрий . , 19 сентября 2016 в 11:44
Беларусь оказалась демократичнее РФ - в белорусском парламенте 1 (один) оппозиционный депутат, а госдуме - ни одного...
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1
tchistiakov boris , 19 сентября 2016 в 10:30
ну конечно, сова ведь днём не видит - только в потёмках разглядела "неожиданность".
(странно, что в ночь не отправилась с президентом поздравлять ...)
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2
ашим .н , 19 сентября 2016 в 10:35
Всё было ожидаемо.Но надежда умерла последней.
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3
Г Гога , 19 сентября 2016 в 10:49
Лишний раз выборы подтвердили отсутствие в стране предпринимателей, а наличие только "полицейских" и "воров". Государство, а не рынок, как было главным инструментом и движущейся силой, таким и осталось. Не через баррикады добиваются демократии, а через богатство, а вот богатство-то добывается как раз не демократическим путём.
Так что дедушка Маркс ещё не устарел!
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5
Юрий . , 19 сентября 2016 в 11:00
Зря они не разбавили Думу другими партиями, хоть как-то уравновешивающими полную бесконтрольность ЕР. Дисбаланс власти очень велик. Безнаказанность полная. Это приведет Россию к еще более глубокому экономическому и как следствие к политическому кризису. Они думали, что пролонгировав свою монополию на власть, они укрепили свои позиции, ан нет, они приблизили своей конец (в хорошем для нас смысле этого слова)...
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3
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 11:09
Протестные настроения не получили легитимной отдушины. Потому рано или поздно этот "котёл" взорвётся. Достаточно вспомнить историю России в начале XX века. Законов истории никакие дураки не могут отменить.
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1
Г Гога , 19 сентября 2016 в 11:46
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 11:09
Кто же будет материальной частью этого "взрыва"? Лавочники? Гос. и муниципальные служащие? Врачи и учителя? Кому они нужны? Медленно перемрут, заменят другими. Власть боится только одного - остаться без собственности. А собственность перераспределяет, т.е. и отнимает и даёт, только рынок.
История России начала XX века характерна развитием капитализма, ростом и капитала, и пролетариата. А сейчас - только рост лавочников, чиновников и силовиков. Такое противоречие между сущим и необходимым в богатой природными ресурсами стране может длиться веками. "Взрывов" бояться не стоит.
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1
Вальтер Айгнер , 19 сентября 2016 в 11:51
"...материальной частью этого "взрыва" станут скукошивающиеся желудки россиян. Этот процесс уже пошёл... .
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0
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 11:57
В феврале 1917 г люди вышли на улицы Петрограда, потому что в городе не стало хлеба. Были там и врачи, и учителя, и служащие (к сведению Г Гоги).
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3
Алим Седьмой , 19 сентября 2016 в 11:03
Если это были честные выборы, то для меня это тоже полная неожиданность - неужели на самом деле такой у нас народ?! Как такое может быть в цивилизованной стране?! Ведь уже 21 век...
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3
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 11:11
Можно говорить лишь о 40 % народа.
Да и то с натяжкой (я имею в виду фальсификации).
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0
Вальтер Айгнер , 19 сентября 2016 в 11:12
Было много вбросов и каруселей. Сегодня "Евроньюс" показал видео из Дагестана, снятое по-видимому наблюдателем, в котором хорошо видно, как женщина опускает в прозрачную урну один за одним около 10 бюллетеней. Так что иски от оппозиции ещё будут.
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0
5kopeek FreukenBok , 19 сентября 2016 в 11:52
Иски, может , и будут. Только ответ на них известен : незначительные нарушения не влияющие на результат голосования.
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0
Г Гога , 19 сентября 2016 в 11:34
Алим Седьмой , 19 сентября 2016 в 11:03
"неужели на самом деле такой у нас народ?!"
- Народа, как источника Власти, у нас совсем нет, а, если, в смысле, население - не хуже и не лучше населения других стран. Обстоятельства - нищая экономика, толкает людей на поиски коротких путей выживания, а не прогресса. Население ничего не производит, а Государство всё "проедает" на сиюминутные цели. И Государство же "боится" тронуть кошельки олигархов.
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0
Эдуард Габбасов , 19 сентября 2016 в 11:43
Есть один очень оптимистичный результат этих выборов - явка 48%.
На прошлых выборах 2011г явка составила 60% (в 2007 64%).
Такой обвал явки и есть та форма протеста за которую я неоднократно выступал - бойкот.
Бойкот "выборов" по сути это единственная форма протеста, которая осталась у оппозиции. И такой протест очень эффективен - за него не посадят, не будет политического преследования и при этом он наглядно показывает власти её реальную оценку.
Явка 48% это значит, что сегодня в оппозиции власти не наши жалкие 14%, а это 52% населения. Половина страны не поддерживает действующий режим!
Учитывая, что к 2018г. экономика страны не восстановится, а только ухудшится (уже в 2016г. неизбежно падение ВВП, вместо ожидаемого роста), есть реальные условия для ещё большего снижения явки на президентских выборах.
Явка в 40-45% в 2018г. будет означать политический провал любого победителя. Поэтому низкая явка - залог успех оппозиции.
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0
5kopeek FreukenBok , 19 сентября 2016 в 11:50
Неявка - отличная возможность использовать Ваш бюллетень в пользу любой партии. Чем меньше людей придет на выборы в 18, тем выше сделают показатель явки.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 19 сентября 2016 в 11:59
Товарищи московиты.Может кто нить толково объяснить,зачем вам вообще парламент? Есть же царь,пусть себе правит...
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