На данный момент, после обработки 93,06% голосов, «Единая Россия» получает 140 мандатов благодаря итогам партийного голосования и 203 мандата по однопартийным спискам. Итого — 343 мандата.

КПРФ: 35 мандатов — по партийным спискам, 7 — по одномандатным округам. Итого — 42 мандата.

ЛДПР: 34 мандата — по партийным спискам, 5 — по одномандатным округам. Итого — 39 мандатов.

«Справедливая Россия»: 16 мандатов — по партийным спискам, 7 — по одномандатным округам. Итого — 23 мандата.

«К моему сожалению, ни одна другая партия не смогла преодолеть 5%-ый барьер», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Несмотря на это, кандидаты от других партий также проходят в нижнюю палату парламента. Один мандат получает партия «Родина», один — «Гражданская платформа», один — формальный самовыдвиженец.

Элла Памфилова призналась, что члены Центральной избирательной комиссии не предполагали таких результатов: «Для нас это во многом тоже стало неожиданностью».