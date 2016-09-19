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5217 ЦИК назвал предварительные итоги выборов
На данный момент, после обработки 93,06% голосов, «Единая Россия» получает 140 мандатов благодаря итогам партийного голосования и 203 мандата по однопартийным спискам. Итого — 343 мандата.
КПРФ: 35 мандатов — по партийным спискам, 7 — по одномандатным округам. Итого — 42 мандата.
ЛДПР: 34 мандата — по партийным спискам, 5 — по одномандатным округам. Итого — 39 мандатов.
«Справедливая Россия»: 16 мандатов — по партийным спискам, 7 — по одномандатным округам. Итого — 23 мандата.
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«К моему сожалению, ни одна другая партия не смогла преодолеть 5%-ый барьер», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Несмотря на это, кандидаты от других партий также проходят в нижнюю палату парламента. Один мандат получает партия «Родина», один — «Гражданская платформа», один — формальный самовыдвиженец.
Элла Памфилова призналась, что члены Центральной избирательной комиссии не предполагали таких результатов: «Для нас это во многом тоже стало неожиданностью».
Автор
Ольга Просвирова
глава службы информации
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