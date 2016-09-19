В Коми обработано 100% протоколов. По итогам голосования Сергей Гапликов становится главой республики. У него 62,17% голосов.

На втором месте — Иван Филипченко (ЛДПР) с 10,53%. На третьем — Леонид Мусинов (КПРФ) с 10,37%. На четвертом — Вячеслав Попов (СР) — 9,93%. На пятом — Андрей Пятков (Патриоты России) — 2,53%.

Явка составила 41%.