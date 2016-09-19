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Новости

1914 В Ростовской области возбуждено уголовное дело против члена избиркома

19.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, ростовская область, уголовное дело, цик

В Ростовской области по фактам нарушений в ходе выборов возбуждено уголовное дело против секретаря избиркома, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, члена комиссии подозревают во вбросе бюллетеней.

Уголовное дело, как сообщает Памфилова, ссылаясь на Следственный комитет, открыто по статье «фальсификация избирательных документов, документов референдума» (ст. 142 УК РФ).

«(Она, — ред.), являясь секретарем УИК с правом решающего голоса, в период проведения выборов вбросила избирательные бюллетени в урну для голосования. Проводится расследование», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК сообщила, что есть и «другие претенденты на то, чтобы стать фигурантами уголовных дел»: «Каждого такого «героя» найдет своя «награда».


3 комментария

1
kirill malinov , 19 сентября 2016 в 10:58
Ради такого случая, если "герои" всё же будут осуждены, им позволят отбыть укороченное наказание на спецдачах Геленджика, Одинцовского р-на и Ивановской области. Алексей Навальный в своих фильмах показал, там действительно много места и всяких домиков не считая домика для уточки.
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0
Grahor Rootless , 19 сентября 2016 в 11:07
А почему только на нее? Там же (по видео) все до единого или помогали, или СТАРАТЕЛЬНО, ДЕМОНСТРАТИВНО смотрели в другую сторону.

Расстрелять. Показательно, всех этих учителей и добрых бабушек. С воем любимых учеников и внуков и криками "за что, за что!!". За предательство Родины, вот за что.
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1
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 11:22
«Каждого такого «героя» найдет своя «награда»
---
Конечно наградят !
Медальками, премиями...
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