В Ростовской области по фактам нарушений в ходе выборов возбуждено уголовное дело против секретаря избиркома, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, члена комиссии подозревают во вбросе бюллетеней.

Уголовное дело, как сообщает Памфилова, ссылаясь на Следственный комитет, открыто по статье «фальсификация избирательных документов, документов референдума» (ст. 142 УК РФ).

«(Она, — ред.), являясь секретарем УИК с правом решающего голоса, в период проведения выборов вбросила избирательные бюллетени в урну для голосования. Проводится расследование», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК сообщила, что есть и «другие претенденты на то, чтобы стать фигурантами уголовных дел»: «Каждого такого «героя» найдет своя «награда».