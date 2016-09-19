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1092 ЦБ отозвал лицензии у трех банков
Центробанк отозвал лицензии у банков Финпромбанк, «РКБ» и Росинтербанк, сообщается на сайте регулятора.
Лицензии у Росинтербанка и «РКБ» отозваны из-за того, что кредитные организации неадекватно оценивали принятые риски при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственных средств (капитала), сообщает ЦБ.
Кроме того, банки не соблюдали требования законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.
При этом временная администрация, которую назначили в Росинтербанке — «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности — руководство банка не передала ей электронные базы данных и правоустанавливающие документы на активы.
Отмечается, что осуществление процедуры финансового оздоровления банков «РКБ» и Росинтербанк с привлечением АСВ не представлялось возможным. В связи с отзывом лицензии у Росинтербанка деятельность временной администрации банка, функции которой были возложены на АСВ, прекращена.
В Росинтербанк и «РКБ» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.
Лицензия у московского АКБ «Финансово-промышленный банк» (Финпромбанк) была отозвана в связи с тем, что организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Регулятор сообщает, что причиной этому послужило неудовлетворительное качество активов, не генерировавших достаточный денежный поток.
В Финпромбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Все три организации являются участником системы страхования вкладов.
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