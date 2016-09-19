Дания, участвуя в авиаударе международной коалиции 17 сентября в районе города Дейр-аз-Зор, атаковала сирийские войска вместо группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщается на сайте Минобороны королевства.

Сообщается, что в авиаударе вместе с самолетами других стран участвовали два датских истребителя F-16.

«Атака была немедленно остановлена, после того как Россия сообщила об атаке позиций сирийских военных. Это прискорбно, что коалиция ошибочно атаковала не по силам ИГ», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по данному факту коалиция начала расследование. Дания намерена сотрудничать «в полной мере».

Напомним, в результате удара международной коалиции во главе с США погибли 62 сирийских военных погибли и еще 100 пострадали.

С 27 февраля в Сирии действует режим прекращения огня. Он не распространяется на запрещенные в России и других странах организации «Исламское государство» , «Джебхат ан-Нусра» (нынешнее название «Джебхат Фатах аш-Шам») и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.