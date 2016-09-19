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Новости

1673 Виталий Милонов прошел в Госдуму

19.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, депутаты, петербург

Действующий депутат заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов, а также режиссер Владимир Бортко (КПРФ) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский выигрывают выборы в Госдуму России по одномандатным округам, следует из данных информационного табло ЦИК.

В настоящий момент у Милонова, выдвинутого партией «Единая Россия» 33,78% голосов, Дивинский пока набрал 35,28%, за Бортко голоса отдали 24,14% избирателей.

Подсчёт продолжается. По данным Интерфакса, по состоянию на 9 утра обработано 72,34% бюллетеней. Явка на 9 утра составила 32,47%. 

По данным агентства, в избирком поступило 22 обращения, из которых 17 были квалифицированы как жалобы, в основном на не выдачу протоколов.


12 комментариев

2
Berty V , 19 сентября 2016 в 13:13
Остановите Землю, я сойду!
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0
Бен Джойс , 19 сентября 2016 в 14:02
Аэропорт к Вашим услугам.
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2
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 13:22
ТАКАЯ Дума и без ТАКОГО депутата ???
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0
Сергей Булавский , 19 сентября 2016 в 13:57
Да, без такого лица этой думе чего-то не хватало бы... Но для Питера, конечно, позор беспросветный. Впрочем - кто там наверху сейчас не из Питера?. Так что для полного паноптикума Милонов вполне логичен. Представляю себе думский крестный ход с хоругвями и изгнание бесов. А также воскресную школу для депутатских деток взамен Итону. Какая прелесть!..
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1
ашим .н , 19 сентября 2016 в 13:29
Восточные мудрецы советуют-если хотите быть счастливыми-то будьте не участниками а свидетелями.Усаживайтесь поудобнее в кресла и смотрите.Смотрите как кино,как спектакль,как интересную книгу.Не принимайте близко к сердцу ни-че-го.Вы просто свидетель,телезритель,кинолюбитель.Вам предстоят долгие годы пустоты.Не растрачивайте себя.Изменить мы ничего не можем.Радуйтесь снежинкам,дождику,солнышку.Улыбайтесь людям.Любите и жалейте близких.
Создайте для себя маленькое счастье и прибывайте в нём.

Ваш Ашим.
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0
Jochan Klauer , 19 сентября 2016 в 13:51
Еще бы в магазины ходить специальные - свидетельские. И зарплату получать свидетельскую. Жизнь проходит - смотрите на нее со стороны, ничего руками не трогайте :)
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0
Сергей Булавский , 19 сентября 2016 в 13:59
Ашим, тут скорее не прИбывать в такое счастье, а отбывать...)))
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0
Юрий . , 19 сентября 2016 в 13:30
Вы думали прежняя Дума была самое откровенное ....? Нееет придела совершенству путинской вертикали!
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0
Алекс Темный , 19 сентября 2016 в 13:33
Выборы в госдуму прошли под лозунгом: "Собери всех упырей вместе и получишь срок"
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1
Юрий . , 19 сентября 2016 в 13:39
Алекс Темный , 19 сентября 2016 в 13:33

Собери на Охотном ряду 450 покемонов и после этого ты получаешь право их дрессировать, обучать и протащить через них любой закон.
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1
Володя Морозов , 19 сентября 2016 в 13:52
Вы не правы. Отбирают уже дрессированных =)
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0
Owod_ RUS , 19 сентября 2016 в 13:58
Конечно, в любом цирке, пекущемся о кассовых сборах, должен быть представлен весь цвет современной клоунады.

Так что всё логично.
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