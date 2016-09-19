Действующий депутат заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов, а также режиссер Владимир Бортко (КПРФ) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский выигрывают выборы в Госдуму России по одномандатным округам, следует из данных информационного табло ЦИК.

В настоящий момент у Милонова, выдвинутого партией «Единая Россия» 33,78% голосов, Дивинский пока набрал 35,28%, за Бортко голоса отдали 24,14% избирателей.

Подсчёт продолжается. По данным Интерфакса, по состоянию на 9 утра обработано 72,34% бюллетеней. Явка на 9 утра составила 32,47%.

По данным агентства, в избирком поступило 22 обращения, из которых 17 были квалифицированы как жалобы, в основном на не выдачу протоколов.