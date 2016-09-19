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423 Рамзан Кадыров стал лидером на выборах главы Чечни
Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров лидирует на прямых выборах руководителя республики с 97,56% после обработки 24,62% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя республиканской избирательной комиссии Умара Байханова.
Кроме Кадырова на пост главы Чечни претендовали кандидат от «Партии роста» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев.
Они набирают каждый в пределах одного процента и ниже: Усманов — 1,16%, Батаев — 0,75%, Денильханов — 0,46%.
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