Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров лидирует на прямых выборах руководителя республики с 97,56% после обработки 24,62% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя республиканской избирательной комиссии Умара Байханова.

Кроме Кадырова на пост главы Чечни претендовали кандидат от «Партии роста» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев.

Они набирают каждый в пределах одного процента и ниже: Усманов — 1,16%, Батаев — 0,75%, Денильханов — 0,46%.