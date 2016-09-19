Новая газета

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты»
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

423 Рамзан Кадыров стал лидером на выборах главы Чечни

19.09.2016 Теги: выборы, кадыров, чечня

Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров лидирует на прямых выборах руководителя республики с 97,56% после обработки 24,62% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя республиканской избирательной комиссии Умара Байханова.

Кроме Кадырова на пост главы Чечни претендовали кандидат от «Партии роста» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев.

Они набирают каждый в пределах одного процента и ниже: Усманов — 1,16%, Батаев — 0,75%, Денильханов — 0,46%.


5 комментариев

1
Berty V , 19 сентября 2016 в 13:30
Чутка не дотянул до Кима))
Есть куда стремиться и ему и Владимиру.
Ответить 
1
Юрий . , 19 сентября 2016 в 13:36
Ай да рамзан, ай да "джигит", ай да "герой"! У подставных "выиграл"! Тьфу! Позорище!
Ответить 
1
Дмитрий В. , 19 сентября 2016 в 13:47
И ведь никто ж не ожидал :)
Ответить 
0
Аня Приморчанка , 19 сентября 2016 в 13:48
Вот это сюрприз! Такая неожиданность! Победить в такой неравной напряженной схватке!
Ответить 
0
Евгений Ковальски , 19 сентября 2016 в 13:50
Россияне и чеченцы теперь родственные души. Любовь к вертикали, культу личности, к коррупции... Кто бы мог подумать?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Выборы 2016. Видео корреспондентов «Новой»
Выборы 2016. Видео корреспондентов «Новой»

Фото дня

Избирательный участок в Монино. Фото: Михаил Гребенщиков
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Опрос

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты». Результаты будут опубликованы по окончании выборов. Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

19 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама