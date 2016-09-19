Территориальная комиссия признала недействительными результаты голосования на одном из участков в Ростовской области, передает Интерфакс со ссылкой на председателя регионального избиркома Сергея Юсова.

«Есть все основания считать, что на этом избирательном участке предотвращена фальсификация. Решением территориальной комиссии результаты были признаны недействительными. Я уверен, что здесь будут и кадровые решения приняты», — сказал он.

Ещё на двух избирательных участках в Ростовской области, по его словам, подсчет голосов происходит в присутствии представителей правоохранительных органов. При этом фальсификаций там обнаружено не было.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что по Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «фальсификация избирательных документов, документов референдума» (ст. 142 УК РФ). Его возбудили секретаря УИК с правом решающего голоса, которая, по данным СК, в период проведения выборов произвела вброс избирательных бюллетеней в урну.