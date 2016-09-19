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Новости

306 На участке в Ростове отменили результаты выборов из-за фальсификации

19.09.2016 Теги: выборы, памфилова, ростовская область, следственный комитет, фальсификация, цик

Территориальная комиссия признала недействительными результаты голосования на одном из участков в Ростовской области, передает Интерфакс со ссылкой на председателя регионального избиркома Сергея Юсова.

«Есть все основания считать, что на этом избирательном участке предотвращена фальсификация. Решением территориальной комиссии результаты были признаны недействительными. Я уверен, что здесь будут и кадровые решения приняты», — сказал он.

Ещё на двух избирательных участках в Ростовской области, по его словам, подсчет голосов происходит в присутствии представителей правоохранительных органов. При этом фальсификаций там обнаружено не было.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что по Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье  «фальсификация избирательных документов, документов референдума» (ст. 142 УК РФ). Его возбудили секретаря УИК с правом решающего голоса, которая, по данным СК, в период проведения выборов произвела вброс избирательных бюллетеней в урну.


2 комментария

1
Юрий . , 19 сентября 2016 в 13:50
Показательная мини-порка... Чо уж там..?
"Двое из ларца" уже вечером всех поздравили с "убедительной победой"...
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-2
Олег Коротаев , 19 сентября 2016 в 13:51
Ну и надо показательный процесс провести, что бы другим не повадно было
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