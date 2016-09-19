Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Радий Хабиров уходит со своего поста, передает ТАСС.

«Он был одним из сотрудников управления по внутренней политике, насколько мне известно, действительно, Хабиров уходит из управления по внутренней политике. Или уже ушел, или уходит, точно я не знаю, я не видел распоряжения по администрации, это указная должность (должность, на которую назначение происходит по указу президента РФ, — ред.)», — заявил Песков.

Пресс-секретарь признался, что не знает, «с какой формулировкой» Хабиров покидает работу в Кремле. «Если я не ошибаюсь, — по собственному желанию», — предположил Песков.

Как пишет РБК, об отставке Хабирова, занявшего свой пост в 2008 году, стало известно на прошлой неделе. По данным издания, новым куратором Госдумы станет нынешний глава аппарата Общественной палаты, в прошлом замруководителя Росмолодежи Сергей Смирнов.