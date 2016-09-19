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2969 Комитет Кудрина объяснил разницу между данными экзит-поллов и результатами выборов
Комитет гражданских иницитив Алексея Кудрина объяснил расхождение данных экзит-поллов ВЦИОМ с предварительными итогами голосования на выборах в Госдуму.
Напомним, по окончании голосования ВЦИОМ опубликовал данные экзит-поллов, согласно которым «Единая Россия» получала 44,5%, ЛДПР — 15,3%, КПРФ — 14,9%, «Справедливая Россия» — 9,1%, «Яблоко» — 3,5%.
«Такой 10-процентный разрыв "Единой России" очень трудно объяснить. Единственное, что пока приходит в голову: ВЦИОМ не учел тот колоссальный разрыв в явке между большинством регионов и "зоной электоральной аномалии"», — говорит эксперт КГИ Аркадий Любарев.
Он отмечает, что если ранжировать регионы по явке, то видно, что от 32,5% (в регионе с самой низкой явкой — Санкт-Петербурге) до 64,5% идет достаточно плавный рост, а затем — скачок сразу до 70,4%.
«Вот начиная с 70,4% и помещается "зона электоральной аномалии". Это 13 регионов – республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Тыва и Чеченская, Кемеровская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорит Аркадий Любарев.
Доля избирателей этих 13 регионов в общей доле избирателей России — 12,7%, но среди проголосовавших их доля уже 21,7%. А в голосах за «Единую Россию» их доля — 30,6%.
Вот сравнительная таблица итогов голосования в этих 13 регионах с итогами голосования остальных 72:
Напомним, по последним данным, «Единая Россия» получает 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. Также в Госдуму прошли один кандидат от партии «Родина», один — от «Гражданской платформы» и один — формальный самовыдвиженец (это Владислав Резник, являющийся членом высшего совета «Единой России»).
Глава ЦИК Элла Памфилова призналась, что такие итоги выборов «во многом стали неожиданностью».
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