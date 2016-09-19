Новая газета

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты»
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Новости

2969 Комитет Кудрина объяснил разницу между данными экзит-поллов и результатами выборов

19.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума, кудрин, цик

Комитет гражданских иницитив Алексея Кудрина объяснил расхождение данных экзит-поллов ВЦИОМ с предварительными итогами голосования на выборах в Госдуму.

Напомним, по окончании голосования ВЦИОМ опубликовал данные экзит-поллов, согласно которым «Единая Россия» получала 44,5%, ЛДПР — 15,3%, КПРФ — 14,9%, «Справедливая Россия» — 9,1%, «Яблоко» — 3,5%.

«Такой 10-процентный разрыв "Единой России" очень трудно объяснить. Единственное, что пока приходит в голову: ВЦИОМ не учел тот колоссальный разрыв в явке между большинством регионов и "зоной электоральной аномалии"», — говорит эксперт КГИ Аркадий Любарев.

Он отмечает, что если ранжировать регионы по явке, то видно, что от 32,5% (в регионе с самой низкой явкой — Санкт-Петербурге) до 64,5% идет достаточно плавный рост, а затем — скачок сразу до 70,4%.

«Вот начиная с 70,4% и помещается "зона электоральной аномалии". Это 13 регионов – республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Тыва и Чеченская, Кемеровская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорит Аркадий Любарев.

Доля избирателей этих 13 регионов в общей доле избирателей России — 12,7%, но среди проголосовавших их доля уже 21,7%. А в голосах за «Единую Россию» их доля — 30,6%.

Вот сравнительная таблица итогов голосования в этих 13 регионах с итогами голосования остальных 72:

Напомним, по последним данным, «Единая Россия» получает 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. Также в Госдуму прошли один кандидат от партии «Родина», один — от «Гражданской платформы» и один — формальный самовыдвиженец (это Владислав Резник, являющийся членом высшего совета «Единой России»).

Глава ЦИК Элла Памфилова призналась, что такие итоги выборов «во многом стали неожиданностью».


7 комментариев

3
Grahor Rootless , 19 сентября 2016 в 15:03
"зона электоральной аномалии". Как нежно обозвали эту зону! :)
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2
Grahor Rootless , 19 сентября 2016 в 15:04
Кстати, вопрос. А зачем нам две коммунистические партии России? Нам кузнец не нужен...
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0
ашим .н , 19 сентября 2016 в 15:40
Почему это две.Мне кажется почти все партии это мини кпсс.
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1
Andrey Makarov , 19 сентября 2016 в 15:43
Не знаю как у вас, у нас в Железнодорожном реально была в списках КПСС - Коммунистическая партия социальной справедливости. Так что их минимум три.)
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2
Вениамин Хозин , 19 сентября 2016 в 15:18
Такой 10-процентный разрыв "Единой России" очень трудно объяснить
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Если только для поднятия престижа включают государственную машину по выпиливанию дырки в стене и замене мочи, то когда решается жизненно важный для этой партии вопрос - плодотворность возрастает в разы. Какое-то новое мухлевание изобрели. Скоро узнаем.
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0
Виктор Соболев , 19 сентября 2016 в 15:20
"Доля избирателей этих 13 регионов в общей доле избирателей России — 12,7%, но среди проголосовавших их доля уже 21,7%. А в голосах за «Единую Россию» их доля — 30,6%."

Значит 9 % разницы в доле избирателей этих 13 регионов и в доле проголосовавших - это что фальсификации, вбросы и карусели?Откуда можно было взять такое огромное количество бюллетеней?Они разве не по замком? Э. Памфилова в курсе этих фокусов?
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0
ашим .н , 19 сентября 2016 в 15:42
Помнится кто-то говорил-Хватит кормить Кавказ?
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