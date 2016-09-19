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Новости

4121 Ходорковский оценил результаты своих кандидатов в Госдуму

19.09.2016 Теги: выборы, госдума, ходорковский

Михаил Ходорковский считает «достойным» результат участия кандидатов проекта «Вместо Путина», запущенного «Открытой России» на выборах в Госдуму, следует из его заявления на сайте. 

«Считаю, что более 100 тысяч голосов, которые нашим кандидатам удалось собрать и заставить комиссии отразить в протоколах, — достойный показатель для новых политических имен и хороший задел на будущее. А средний процент (больше 3%), превышающий показанный партийными списками не вошедших в Думу партий, демонстрирует: в обществе есть запрос на такие новые подходы и новые имена. Главный же вывод: с властью есть только два способа диалога — на выборах или на баррикадах», — написал он. 

Ходорковский также отметил, что результаты выборов в парламент являются «достаточно ожидаемыми». «Это были очередные “выборы без выбора”. Люди показали свое отношение к ним явкой, самой низкой за последние годы. “Партия власти» нарисовала себе конституционное большинство, но не смогла добиться легитимности», — подчеркнул он.

Напомним, проект Ходорковского «Вместо Путина» предполагал альтернативного кандидата для участия в выборах главы государства. Среди них — бывший министр финансов Алексей Кудрин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов, вице-президент Transparency International Елена Панфилова, экс-депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

В Кремле проект Ходорковского сочли «неинтересным».«Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


10 комментариев

4
Сергей Булавский , 19 сентября 2016 в 14:47
Есть ещё третий способ диалога - лагерный. Похоже, к нему дело и идёт...
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0
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 15:07
лагерный диалог называется "монолог" вообще то ...
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2
Владимир Горницкий , 19 сентября 2016 в 14:57
"Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня".
По-моему, первый случай, когда, к сожалению, вынужден согласиться с Песковым.
При всем моем уважении к Михаилу Ходорковскому.
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1
Grahor Rootless , 19 сентября 2016 в 15:16
Страшно далеки мы от народа, да. С тех пор как в России исчезли независимые от государства ТВ-сми - народ от нас очень далек, ибо он про нас просто не знает.
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1
Анатолий Прокопьев , 19 сентября 2016 в 15:18
Я думаю, что все таки М.Б.Х. хоть что-то попытался сделать.. Можно было ничего не делать, не тратить деньги, не запускать проекты, а просто сидеть в Цюрихе и пускать слюни, ругая Путина и россиян.. А можно было сделать то, что возможно в этой ситуации.. Настраивать людей на баррикады, сидя в швейцарском шале, тоже не очень красиво.. В России нет вариантов, но все равно надо ходить на выборы, принимать участие в форумах, в обсуждениях, высказывать свои мнения.. Пока это самое возможное, что можно сделать.
Можно, конечно, как Ильдар Дадин, выходить на акции протеста и получить свою трешечку...Оставить семью без отца и без средств к существованию..
Но встает вопрос - ради кого? Идти в тюрьму ради 95%, готовых терпеть любые унижения ради блага власть имущих???? И готовых убить тех, кто покушается на благополучие кремлевской верхушки? Упаси, Господи!!
Я думаю, что МБХ понимал бесперспективность своей затеи, но и опускать руки и уйти на покой ему пока рановато..
А для его кандидатов это хорошая школа. На этом мир не заканчивается, может и пригодится..
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-1
Владимир Горницкий , 19 сентября 2016 в 15:59
Да в принципе-то я с Вами согласен, меня смущает не то, чем занимается Ходорковский, а те люди, которых он пытается продвигать. Можно по-разному относиться к Явлинскому и Касьянову, но объективно электоральные шансы у них нулевые, а у Юмашевой - просто отрицательные.
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1
Просто Пенсионер , 19 сентября 2016 в 15:18
Мне вот интересно, а как вы вот видите его неоторванность от России? Прямо из Цюриха (или где он там) в сизо что-ли? Что может человек, то и делает в сложившихся условиях, ничего он не оторван. "Вы о нем еще вспомните, вы о нем еще спросите ...." (А. Макаревич)
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4
Grahor Rootless , 19 сентября 2016 в 15:00
По крайней мере сейчас ясно видно что народ устраивает сложившаяся ситуация. Это, так сказать, резюме.
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1
ашим .н , 19 сентября 2016 в 15:33
Именно устраивает.Во всяком случае жителей Москвы.
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1
tchistiakov boris , 19 сентября 2016 в 15:29
не справившемуся когда-то с одним кгбешником - теперь их противостоит свора !
всякий ватник имеет право проголосовать за свою погибель
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