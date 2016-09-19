Михаил Ходорковский считает «достойным» результат участия кандидатов проекта «Вместо Путина», запущенного «Открытой России» на выборах в Госдуму, следует из его заявления на сайте.

«Считаю, что более 100 тысяч голосов, которые нашим кандидатам удалось собрать и заставить комиссии отразить в протоколах, — достойный показатель для новых политических имен и хороший задел на будущее. А средний процент (больше 3%), превышающий показанный партийными списками не вошедших в Думу партий, демонстрирует: в обществе есть запрос на такие новые подходы и новые имена. Главный же вывод: с властью есть только два способа диалога — на выборах или на баррикадах», — написал он.

Ходорковский также отметил, что результаты выборов в парламент являются «достаточно ожидаемыми». «Это были очередные “выборы без выбора”. Люди показали свое отношение к ним явкой, самой низкой за последние годы. “Партия власти» нарисовала себе конституционное большинство, но не смогла добиться легитимности», — подчеркнул он.

Напомним, проект Ходорковского «Вместо Путина» предполагал альтернативного кандидата для участия в выборах главы государства. Среди них — бывший министр финансов Алексей Кудрин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов, вице-президент Transparency International Елена Панфилова, экс-депутат псковского заксобрания Лев Шлосберг и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

В Кремле проект Ходорковского сочли «неинтересным».«Здесь сказать можно только одно: проект разрабатывается и готовится к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», — заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.