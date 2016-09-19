После взрыва в Нью-Йорке в розыск объявлен 28-летний житель города Ахмад Хан Рахами, имеющий американское гражданство, передает CNN.

Источники телеканала в силовых структурах сообщают, что расследуется версия о том, что в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси развернута террористическая ячейка.

На сайте ФБР опубликована фотография Рахами. Сообщается, что его последнее известное место жительство находилось в городе Элизабет, Нью-Джерси.

Стражи порядка просят каждого жителя штата, который имеет какую-то информацию о местонахождении Рахани, позвонить в спасательную службу по номеру 911.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, взрыв был организован иностранными группировками.

Взрыв в районе Челси на Манхэттене произошел в субботу, в результате пострадали 29 человек. Взрывчатка находилась в мусорном контейнере, позднее полицейские нашил еще одну несдетонировавшую бомбу с прикрепленным мобильным телефоном. Днем ранее бомба взорвалась в Нью-Джерси, поблизости от Элизаберт в Сисайд-парке, где должен был проходить благотворительных марафон в честь корпуса морской пехоты. В результате взрыв никто не пострадал.