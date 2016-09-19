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2547 ОБСЕ объявила о многочисленных нарушениях на выборах в России
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на прошедших выборах в Госдуму многочисленные нарушения. Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ, глава миссии краткосрочного наблюдения Илкка Канерва.
«Мы наблюдали увеличение уровня прозрачности и доверия на выборах, однако законодательные ограничения остаются проблемой», — сказано в заявлении на сайте ОБСЕ.
Организация признает, что избирательная кампания была неактивной, а на сами выборы и низкий уровень вовлеченности населения оказали негативное влияние ограничение основных свобод, прав, жесткий контроль над СМИ и давление на гражданское общество.
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В сообщении отмечается, что парламентские партии, в действительности не предлагают четких политических альтернатив, что приводит к ограничению выбора избирателей.
ОБСЕ представила предварительный отчет, более подробный опубликуют позже.
Центризбирком официально отчитался о получении в единый день голосования 181 обращение о нарушениях. Председатель ЦИК Элла Памфлова отметила, что в 2011 году на выборах Госдумы было 117 обращений. Она также пообещала, что подготовит доклад президенту России о нарушениях. Накануне сообщалось, что с начала избирательной кампании в России было возбуждено 25 уголовных дел, связанных с выборами.
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