Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на прошедших выборах в Госдуму многочисленные нарушения. Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ, глава миссии краткосрочного наблюдения Илкка Канерва.

«Мы наблюдали увеличение уровня прозрачности и доверия на выборах, однако законодательные ограничения остаются проблемой», — сказано в заявлении на сайте ОБСЕ.

Организация признает, что избирательная кампания была неактивной, а на сами выборы и низкий уровень вовлеченности населения оказали негативное влияние ограничение основных свобод, прав, жесткий контроль над СМИ и давление на гражданское общество.

В сообщении отмечается, что парламентские партии, в действительности не предлагают четких политических альтернатив, что приводит к ограничению выбора избирателей.

ОБСЕ представила предварительный отчет, более подробный опубликуют позже.

Центризбирком официально отчитался о получении в единый день голосования 181 обращение о нарушениях. Председатель ЦИК Элла Памфлова отметила, что в 2011 году на выборах Госдумы было 117 обращений. Она также пообещала, что подготовит доклад президенту России о нарушениях. Накануне сообщалось, что с начала избирательной кампании в России было возбуждено 25 уголовных дел, связанных с выборами.