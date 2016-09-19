Новая газета

За кого вы проголосовали на выборах в Госдуму? Экзит-полл «Новой газеты»
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

2547 ОБСЕ объявила о многочисленных нарушениях на выборах в России

19.09.2016 Теги: выборы2016, обсе, цик

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на прошедших выборах в Госдуму многочисленные нарушения. Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ, глава миссии краткосрочного наблюдения Илкка Канерва.

«Мы наблюдали увеличение уровня прозрачности и доверия на выборах, однако законодательные ограничения остаются проблемой», — сказано в заявлении на сайте ОБСЕ.

Организация признает, что избирательная кампания была неактивной, а на сами выборы и низкий уровень вовлеченности населения оказали негативное влияние ограничение основных свобод, прав, жесткий контроль над СМИ и давление на гражданское общество.

Читайте также:

Как проголосовала Россия и какой будет Госдума VII созыва. Обзор 99% обработанных ЦИКом бюллетеней

В сообщении отмечается, что парламентские партии, в действительности не предлагают четких политических альтернатив, что приводит к ограничению выбора избирателей.

ОБСЕ представила предварительный отчет, более подробный опубликуют позже.

Центризбирком официально отчитался о получении в единый день голосования 181 обращение о нарушениях. Председатель ЦИК Элла Памфлова отметила, что в 2011 году на выборах Госдумы было 117 обращений. Она также пообещала, что подготовит доклад президенту России о нарушениях. Накануне сообщалось, что с начала избирательной кампании в России было возбуждено 25 уголовных дел, связанных с выборами.


9 комментариев

-5
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 16:54
Европук тоже зафиксирован.

Лучше бы про FANCY BEER новость запилили с новой порцией разоблачений.
Ответить 
3
Алексей Неважно(Киев) , 19 сентября 2016 в 17:02
Бриллиант вы наш... А вы им голую жопу покажите!Они очень расстроятся.
Ответить 
2
Володя Морозов , 19 сентября 2016 в 17:06
за сколько миллиардов российские пенсионеры и многодетные матери оплатили дачу FANCY BEER? =)))
Ответить 
0
Васо Днепровский , 19 сентября 2016 в 18:00
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 16:54
Лучше бы про FANCY BEER новость запилили с новой порцией разоблачений.
---
Вы в спешке ПИВО (BEER) с МЕДВЕДЯМИ (BEAR) перепутали.
Ответить 
1
Алексей Неважно(Киев) , 19 сентября 2016 в 17:00
Скажет ли Памфилова "кхе-кхе"?
Ответить 
0
Alex Koller , 19 сентября 2016 в 17:02
Явка низкая, потому что население уже окончательно перестало надеяться хоть на какие то минимальные сдвиги в сторону улучшения экономической обстановки в стране, чиновники - ворье, депутаты - аморфные существа, пролезающие в думу ради наживы. Целое поколение вчерашних школьников выросло при одном правителе и даже не мыслит о том, что может быть смена президентов.
Ответить 
2
Алексей Неважно(Киев) , 19 сентября 2016 в 17:03
Нет у вас президента.Есть царь-ампиратиор.А цари сами не уходят
Ответить 
0
vlad celler , 19 сентября 2016 в 17:49
Сильна Россия чудесами
и не устала их плести:
здесь выбирают овцы сами
себе волков себя пасти.

Автор: И. М. Губерман
Ответить 
1
Тимофей Трубицын , 19 сентября 2016 в 17:54
"ЦИК получила 181 обращение о нарушениях. … Это надо взять на особый контроль - прокуратура точно не останется без работы", - заявила Памфилова.
Лучший способ доказать, что она, Элла Памфилова - не Чуров, - это не играть в слова, а самой спросить у тех учителей - кто им приказал засовывать в урны пачки бюллетеней и пр.. А потом, как честному человеку и главному ответственному за весь этот балаган, САМОЙ подать в суд, довести все дела до конца и по закону наказать виновных.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Выборы 2016. Видео корреспондентов «Новой»
Выборы 2016. Видео корреспондентов «Новой»

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

19 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама