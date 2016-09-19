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Новости

383 Forbes: совледелец «Внешпромбанка» Беджамов бежал в Лондон

19.09.2016 Теги: банки, розыск

Находящийся в розыске бывший глава Федерации бобслея России и акционер «Внешпромбанка» Георгий Беджамов бежал в Лондон, пишет Forbes со сслыокй на четыре источника среди кредиторов финансовой организации.

21 января Центробанк отозвал лицензию «Внешпромбанка» на основании того, что руководство банка построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов и операций по счетам клиентов.

Беджамов скрылся в декабре 2015 года, вскоре после ареста президента банка Ларисы Маркус.

В феврале 2016 года стало известно, что Беджамов находится в Монако. В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова и объявил его в международный розыск. В апреле Беджамова задержали, однако в июне было решено выпустить его под залог.


2 комментария

0
Александр из Винницы , 19 сентября 2016 в 17:47
Находящийся в розыске бывший глава Федерации бобслея России и акционер «Внешпромбанка» Георгий Беджамов бежал в Лондон
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есть на России такой спорт: бобло за кордон сливать.
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0
Фотий Ту , 19 сентября 2016 в 17:59
Бежал Беджам[ов] быстрее лани, быстрей, чем рупь от долларА.
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