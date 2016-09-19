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1052 Fancy Bears: теннисист Рафаэль Надаль принимал допинг с разрешения WADA
Хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали четвертую часть документов, полученных при взломе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ опубликован на сайте движения.
В списке, состоящем из 26 атлетов из десяти стран мира. Это спортсмены, когда-либо получавшие это WADA разрешения на применение запрещенных веществ в терапевтических целях.
Американские медиа объяснили публике почему спортсмены принимали допинг законно, а виноваты только хакеры, мстившие за Россию
В частности, в списке — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль, четырехкратный олимпийский чемпион по бегу из Великобритании Мохаммед Фарах, венгерский пловец, шестикратный призер Олимпиады Ласло Чех-младший и британский легкоатлет Мо Фара.
Ранее хакерская группировка Fancy Bears выложила в свободный доступ документы WADA, согласно которым многие ведущие спортсмены мира получали от организации разрешение на применение допинга по медицинским показателям.
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен признал, что применение препаратов с запрещенными в спорте веществами в терапевтических целях может использоваться для ведения нечестной борьбы.
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