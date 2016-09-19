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Новости

1052 Fancy Bears: теннисист Рафаэль Надаль принимал допинг с разрешения WADA

19.09.2016 Теги: допинг, хакеры

Хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали четвертую часть документов, полученных при взломе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ опубликован на сайте движения.

В списке, состоящем из 26 атлетов из десяти стран мира. Это спортсмены, когда-либо получавшие это WADA разрешения на применение запрещенных веществ в терапевтических целях.

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В частности, в списке — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль, четырехкратный олимпийский чемпион по бегу из Великобритании Мохаммед Фарах, венгерский пловец, шестикратный призер Олимпиады Ласло Чех-младший и британский легкоатлет Мо Фара.

Ранее хакерская группировка Fancy Bears выложила в свободный доступ документы WADA, согласно которым многие ведущие спортсмены мира получали от организации разрешение на применение допинга по медицинским показателям.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен признал, что применение препаратов с запрещенными в спорте веществами в терапевтических целях может использоваться для ведения нечестной борьбы.


7 комментариев

Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 18:48
Комментарий удален
-4
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 18:53
Знатная ответка, ВВП не простил слезинку Исинбаевой.
Представьте, с каким чувством будут выходить на соревнования атлеты из списка. Презрение чистыми спортсменами и зрителями обеспечено.
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0
Алексей Бесфамильный , 19 сентября 2016 в 19:07
Я Вам уже говорил - когда подтвердят, что и отечественные спортсмены этим занимаются, вы резко измените свое мнение.

А покуда, конечно, можно и попыжиться на пустом месте... Это все от Вашей необразованности, потому что процедура легальна и употребление санкционировано, просто Вы не понимаете, что это и как это устроено.

Но Ваш намек на то, кто именно это устроил - услышан.
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0
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 19:29
Прочитайте последний абзац новости, что сказал Макларен. И задумайтесь, сколько можно выписать фейковых диагнозов для приема препаратов.
Как Вы можете соглашаться с таким обманом?!
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1
Владимир Василенко , 19 сентября 2016 в 19:16
Гегелевский Диамант , 19 сентября 2016 в 18:53
Какое презрение? У вас у всех уже крыша поехала. Получили официальное разрешение и что тут предосудительного. Они же тайно свою мочу с помощью служб госбезопасности не подменяли!!!! Не пытались же так позорно всех обдурить как это делали в России.
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1
Владимир Горницкий , 19 сентября 2016 в 19:04
Учитывая, что разрешения на применение запрещенных препаратов получают в год сотни спортсменов (только российские в 2015 году получили 25 таких разрешений) служивым хакерам надолго хватит разоблачений, возбуждающих российскую патриотическую общественность. Тема выборов мало что дала для патриотических восторгов, новых маленьких победоносных войн вроде не намечается, про достигнутое дно экономичесого спада и неотвратимый подъем в каждом очередном квартале как-то приелось за два года. Остается поддерживать накал вомущения враждебной заграницей за счет публикации новых и новых имен, спортсменов, принимавших запрещенные препараты на вполне законных основаниях.
А про то, что тем же самым занимались - тоже на законном основании - и российские спортсмены, "патриотам" знать не нужно. Это может снизить накал возмущения.
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0
derzzkiy kot , 19 сентября 2016 в 19:22
Смеялся, когда на прошлой неделе Попов и Скабеева в своей программе затыкали рот бывшему врачу сборной России по какому-то там виду спорта. Мужичок обмолвился, что выписывал такие же разрешения, и это рушило генеральную линию.

А вообще, взлом базы - дело, конечно, нехорошее. Но вопросы остаются. Не по диагнозам конкретных спортсменов, а по системе выдачи этих разрешений. Кто их выдаёт? Сколько человек в составе комиссий? Какова квалификация каждого из них? Как они определяют, улучшает ли препарат результаты или нет? Проводились ли исследования по каждому препарату (в том числе долгосрочные эксперименты, где человека тестируют в течение года-двух-трёх)? И так далее. Хорошая тема для сильного журналистского расследования. Может кто и возьмется из западных журналистов.
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0
Алексей Бесфамильный , 19 сентября 2016 в 19:25
Соглашусь. И желательно табличку по странам - сколько спортсменов, какой препарат, сколько раз и на какие сроки разрешали, что за комиссия и ее состав.
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