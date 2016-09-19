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Новости

249 Полковника Захарченко перевели в «Лефортово»

19.09.2016 Теги: захарченко, сизо

Обвиняемого в получении взятки полковника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко перевели в следственный изолятор «Лефортово», пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Новикова.

Ранее Захарченко находился в следственном изоляторе на Петровке.

Захарченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, при обыске в квартире сестры полковника было изъято около 8,5 млрд рублей.

Уголовное дело может быть связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источников, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщил источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд являются частью похищенных у Нота-банка денег.

Адвокаты Захарченко отрицают связь их подзащитного не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам Новикова, Марчукову Захарченко знал, но не предупреждал об обысках и не расследовал дело.


2 комментария

1
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 19:13
а где находился Магницкий - не в Лефортово ли ?
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0
Макар Следопытов , 19 сентября 2016 в 19:45
А взяткодаватель нашелся?
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