В Адыгее местная территориальная избирательная избирательная комиссиия решила признать недействительными результаты голосования на выборах в Госдуму и Госсовет-Хасэ на участке №123, передает Интерфакс.

«Допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей. Там голосовали около тысячи избирателей», — сообщил главе республики Аслану Тхакушинову председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов.

за время избирательной кампании в ЦИК республики поступило 55 обращений о нарушениях избирательного законодательства. По всем принимаются предусмотренные законом меры, заверил Самогов.

По данным регионального ЦИК, в выборах приняли участие 53% избирателей Адыгеи.

За партию «Единая Россия» в Адыгее проголосовали 59,45% избирателей, КПРФ получила 13,37% голосов, ЛДПР - 12,66%, «Справедливая Россия» - 4,83%.