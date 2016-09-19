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169 На избирательном участке в Адыгее отменили итоги голосования
В Адыгее местная территориальная избирательная избирательная комиссиия решила признать недействительными результаты голосования на выборах в Госдуму и Госсовет-Хасэ на участке №123, передает Интерфакс.
«Допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей. Там голосовали около тысячи избирателей», — сообщил главе республики Аслану Тхакушинову председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов.
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за время избирательной кампании в ЦИК республики поступило 55 обращений о нарушениях избирательного законодательства. По всем принимаются предусмотренные законом меры, заверил Самогов.
По данным регионального ЦИК, в выборах приняли участие 53% избирателей Адыгеи.
За партию «Единая Россия» в Адыгее проголосовали 59,45% избирателей, КПРФ получила 13,37% голосов, ЛДПР - 12,66%, «Справедливая Россия» - 4,83%.
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