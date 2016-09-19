Главное командование вооруженные сил Сирии объявило об окончании срока прекращения огня, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

«Предполагалось, что режим перемирия представит собой реальный шанс на прекращение кровопролития, однако отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по прекращению огня, число нарушений с их стороны превысило 300», — сообщили в командовании Сирийской арабской армии.

Представители армии возложили ответственность за происходящее на бандформирования, которые не собираются соблюдать условия соглашения — они использовали режим перемирия для мобилизации групп боевиков и сбора оружия.

Начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что с начала перемирия в Сирии местная оппозиция нарушила его 302 раза: в результате погибли 63 мирных жителя, еще 252 получили ранения. Потери правительственных войск составили 153 человека.

Ранее в понедельник, 19 сентября, российский Генштаб заявил, что правительственным войскам в Сирии больше нет смысла соблюдать перемирие, поскольку оно не соблюдается другими.