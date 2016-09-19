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Новости

673 Сирийская армия объявила об окончании режима прекращения огня

19.09.2016 Теги: перемирие, сирия

Главное командование вооруженные сил Сирии объявило об окончании срока прекращения огня, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

«Предполагалось, что режим перемирия представит собой реальный шанс на прекращение кровопролития, однако отряды террористов не придерживались ни одного из пунктов соглашения по прекращению огня, число нарушений с их стороны превысило 300», — сообщили в командовании Сирийской арабской армии.

Представители армии возложили ответственность за происходящее на бандформирования, которые не собираются соблюдать условия соглашения — они использовали режим перемирия для мобилизации групп боевиков и сбора оружия.

Начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что с начала перемирия в Сирии местная оппозиция нарушила его 302 раза: в результате погибли 63 мирных жителя, еще 252 получили ранения. Потери правительственных войск составили 153 человека.

Ранее в понедельник, 19 сентября, российский Генштаб заявил, что правительственным войскам в Сирии больше нет смысла соблюдать перемирие, поскольку оно не соблюдается другими.


13 комментариев

-1
Алексей Бесфамильный , 19 сентября 2016 в 20:23
Понятно. Выборы прошли как надо, можно опять вести себя как гопота из питерской подворотни.
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1
Доктор Ольга , 19 сентября 2016 в 20:31
// с начала перемирия в Сирии местная оппозиция нарушила его 302 раза//
Хоть бы стиль повествования изменили, замени Сирию на Донбасс и получится слово в слово...
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1
Леонид Leonid , 19 сентября 2016 в 20:56
Совершенно верно.

Поэтому ВС Украины будут в своём праве, если они начнут месить террористических повстанцев на своей территории, как ВС Сирии похоже начинают месить террористических повстанцев на своей территории.
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-1
Леонид Leonid , 19 сентября 2016 в 20:54
Какие выборы порошли в Сирии?
Мне кажется, что Вы что-то путаете.

Никому неприятно, когда другая сторона в переговорах держит тебя не только за идиота, но и за боксёрскую грушу.
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-1
Кот Учёный , 19 сентября 2016 в 20:38
Если военные расходы планируют довести до 3 трлн в год (а выбранная Дума всё это одобрит), то война для обоснования очень нужна. И погорячее.
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-1
Доктор Ольга , 19 сентября 2016 в 21:06
Кот учёный, вообще-то Думу не выбрали, а назначили. А в остальном вы правы...
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-1
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 21:48
почему три триллиона ? - вроде в российских СМИ озвучены другие цифры - военным выделяют 12 триллионов , а они требуют 22 триллиона ... губозакаточной машинки ни у кого нет ?
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-1
Виктор Тарасов , 19 сентября 2016 в 20:45
А мне,кажется, что это Сирия по решению России прекратила режим тишины. Так как выборы прошли и они показали , что партия власти ЕР и, её любящие детки, КПРФ, ЛДПР и СР поддержат Путина в делах Сирии и в утверждении расходов на оборонку, которые запрашивает Шойгу.
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-1
Семён Сова , 19 сентября 2016 в 21:04
Что за пургу несёт сирийский Главком! Согласно договору СССР-США прекращение огня не касалось борьбы с "отрядами террористов". Их мочили как и прежде. Естественно, они тоже не ждали, а воевали.
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0
Леонид Leonid , 19 сентября 2016 в 21:15
Касалось. Многие отряды поддерживаемой США "оппозиции" - это террористы. Раньше США и ИГИЛ (запрещён в РФ) тоже тренировали и вооружали, но потом это дело стало слишком скандальным. Но остальные террористы остались числиться в друзьях. О них и речь.
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0
derzzkiy kot , 19 сентября 2016 в 21:35
Ясно одно. Во всем этом дерьме верить нельзя никому. Ни асадовским, ни оппозиции, ни Генштабу, ни Пентагону.
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0
Владимир Василенко , 19 сентября 2016 в 21:37
в результате погибли 63 мирных жителя, еще 252 получили ранения
****************
Какое беспокойстве о мирных жителях вдруг прорезалось у военного генералитета Генштаба России !!! А сколько же сами то безжалостно уничтожили мирных жителей при ковровых бомбардировках сирийских городов и поселков? Вас господин генерал, это почему-то вовсе не волнует.
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-1
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 21:50
по арабским СМИ проходит информация - среди погибших есть очень высокопоставленный военный-россиянин ... и как бы не руководитель секретными операциями в Сирии ... если так - может за ним и охотились ?
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