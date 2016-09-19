В ресторане на Рублевке убили лидера украинского движения «Оплот» Жилина

В подмосковном элитном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в ресторане неизвестный открыл стрельбу, в результате погиб глава украинской организации «Оплот» Евгений Жилин, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся», — рассказал собеседник агентства.

Второй человек, в которого стреляли в ресторане «Ветерок» был тяжело ранен, его госпитализировали.

По информации «Рен-ТВ», выжившего зовут Андрей Козырев. Телеканал называет убийцу киллером: он ел в одиночестве в ресторане, а когда увидел Жилина, выхватил оружие и открыл огонь.

Как сообщает Интерфакс, убийца ухехал на дежурившем возле ресторана автомобиле с водителем. В настоящее время полиция разывскивает два автомобиля, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Оплот» — пророссийская украинская организация. Ее члены принимали участие в протестах против Евромайдана весной 2014 года, позже некоторые из них отрпавились воевать в Донбасс на стороне сепаратистов.