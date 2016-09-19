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Новости

2178 В ресторане на Рублевке убили лидера украинского движения «Оплот» Жилина

19.09.2016 Теги: убийство, украина

Продолжение: После убийства лидера украинского движения в Горках-2 возбудили дело

В подмосковном элитном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в ресторане неизвестный открыл стрельбу, в результате погиб глава украинской организации «Оплот» Евгений Жилин, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся», — рассказал собеседник агентства.

Второй человек, в которого стреляли в ресторане «Ветерок» был тяжело ранен, его госпитализировали.

По информации «Рен-ТВ», выжившего зовут Андрей Козырев. Телеканал называет убийцу киллером: он ел в одиночестве в ресторане, а когда увидел Жилина, выхватил оружие и открыл огонь.

Как сообщает Интерфакс, убийца ухехал на дежурившем возле ресторана автомобиле с водителем. В настоящее время полиция разывскивает два автомобиля, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Оплот» — пророссийская украинская организация. Ее члены принимали участие в протестах против Евромайдана весной 2014 года, позже некоторые из них отрпавились воевать в Донбасс на стороне сепаратистов.


19 комментариев

6
Konst Konst , 19 сентября 2016 в 21:05
Кара всех рускамирцев настигнет. Так, или иначе - готовьтесь потихоньку.
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7
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 21:09
в 2014 году повсюду собирали деньги на "Новороссиянаш" , к рукам таких патриотов прилипли огромные суммы ,- поэтому скорее всего - слишком много украл ...
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0
Владимир Василенко , 19 сентября 2016 в 21:59
Скорее всего так оно и есть. Не поделили общак, или кого-то кинул и чужую долю не по праву себе прихапурил.
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8
Семён Сова , 19 сентября 2016 в 21:08
А не нашли ли на месте расстрела визитки правосекторного (запрещенная в РФ экстремистская организация, - добавил модератор) Яроша? И читательский билет в украинскую библиотеку в Москве?
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5
Дядя Вадим , 19 сентября 2016 в 21:16
Дойдёт до того что скоро и Гиркин со товарищи будут бояться ходить к брадобрею, вдруг "лезвием по горлу и в колодец". А бежать им некуда ,вот засада (печалька).
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6
Konst Konst , 19 сентября 2016 в 21:18
"Игорь Гиркин о выборах в РФ: Лохотрон под руководством наперсточника Путина".
Во как завизжала свинья. Думает, что это его спасет.)
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3
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 21:43
неужели вы думаете что Гиркин жив ? - такой свидетель по "Боингу" ? - вероятнее всего сам Гиркин исчез навсегда , а работает "проект Гиркин" - появляются в СМИ якобы его реплики , интервью ... а самого то уже среди живых нет ...
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1
Юрий . , 19 сентября 2016 в 21:54
https://www.youtube.com/watch?...
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0
Василий Васильевич , 19 сентября 2016 в 22:00
Яка сумна новина)))
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4
Алексей Неважно(Киев) , 19 сентября 2016 в 21:25
Защитник "русского мира",апологет новоросси и,борец-бессребренник, этц...в богом забытых Горках-2,на проселке между депрессивными деревнями Горки-2 и Успеновка.в придорожном генделыке "Ветерок" поминал почившую в бозе новороссию.
Денег нет,но вы держитесь.всего вам доброго.
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3
Алексей колесников , 19 сентября 2016 в 21:38
Может быть... Собаке - собачья...
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3
Сергей Рымар , 19 сентября 2016 в 21:41
В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении и...наказании.
Ответить 
7
Андрей Кучеровец , 19 сентября 2016 в 21:41
"лидера украинского движения"??? Новая, вы шо?

Антиукраинского или российского, а правильнее российско-антиукраинского!
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1
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 21:44
это была ачипятка ...
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6
Василий Васильевич , 19 сентября 2016 в 21:43
В ресторане на Рублевке убили лидера украинского движения «Оплот» Жилина

Уважаемый модератор... Никак нельзя написавшего сие выдрать за уши ?...Главаря титушек-сепаратистов выдать выдать за лидера украинского движения - это надо много принять внутрь....или леся писала?
От модератора: )) Модератор за тексты не ответчик. Это к редактору, пожалуйста. Да, и про Лесю в наших рядах я пока не слышал.))
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5
Василий Васильевич , 19 сентября 2016 в 21:48
"Оплот" - харьковская общественная организация на основе одноименного бойцовского клуба. "Оплот" во время Евромайдана занимался похищением и пытками активистов. Активисты этой же организации ответственны за массовый поджог автомобилей в Киеве.

Один из главарей "Оплота" Александр Захарченко сегодня возглавляет террористическую группировку "ДНР".
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2
Андрей Кучеровец , 19 сентября 2016 в 21:49
"леся писала?"
Скорее Валерий Ширяев.
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0
Александр Кононов , 19 сентября 2016 в 22:03
А заголовок на ВВС?)) http://www.bbc.com/russian/new...
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