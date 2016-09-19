Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в ресторане в элитном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе убили лидера украинского движения «Оплот», передает Интерфакс со ссылкой на представителя подмосковного глава СК Ольгу Вардий.

Дело завели по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия». В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причастные к убийству лица, свидетелй случившегося опрашивают.

Ранее стало известно, что в ресторане «Ветерок» произошло убийство. Неизвестный, евший там в одиночестве, дожидался Жилина. Когда тот зашел в ресторан, мужчина достал оружие и открыл огонь, после чего скрылся. Он покинул место преступления на автомобиле с ждавшим его водителем. Спутник Жилина Андрей Козырев получил тяжелое ранение, он доставлен в местную больницу.