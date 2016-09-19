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Новости

334 «Джебхат ан-Нусра» обстреляла сирийскую армии в Алеппо

19.09.2016 Теги: ан-нусра, перемирие, сирия

Боевики «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России) ведут на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление на позиции сирийской армии в районе академии имени Асада, передает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Атаке боевиков предшествовала артиллерийская подготовка из танков, реактивных систем залпового огня и минометов. Помимо позиций войск под обстрелы попали также жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо.

Информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.

Ранее главное командование вооруженных сил Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня в стране. По словам представителя командования, боевики лишь использовали перемирие, чтобы мобилизовать боевиков для продолжения нападений на жилые районы и военные позиции. В ответ Госдепартамент США заявил о готовности продлить режим перемирия в Сирии.


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