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334 «Джебхат ан-Нусра» обстреляла сирийскую армии в Алеппо
Боевики «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России) ведут на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление на позиции сирийской армии в районе академии имени Асада, передает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Атаке боевиков предшествовала артиллерийская подготовка из танков, реактивных систем залпового огня и минометов. Помимо позиций войск под обстрелы попали также жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо.
Информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.
Ранее главное командование вооруженных сил Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня в стране. По словам представителя командования, боевики лишь использовали перемирие, чтобы мобилизовать боевиков для продолжения нападений на жилые районы и военные позиции. В ответ Госдепартамент США заявил о готовности продлить режим перемирия в Сирии.
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