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Новости

477 Госдеп США решил пересмотреть соглашение с Россией по Сирии

20.09.2016 Теги: россия, сирия, сша

США могут пересмотреть соглашение с Россией по Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление официального представителя Госдепертамента Джона Кирби.

Поводом для подобного заявления стал обстрел гуманитарного конвоя в вблизи Алеппо..

«США поднимут этот вопрос напрямую с Россией. С учетом вопиющих нарушений режима прекращения огня мы будем пересматривать будущие перспективы сотрудничества с Россией», — говорится в заявлении..

«Более недели мы призывали Москву исполнять свои обязательства, взятые в Женеве, по облегчению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи сирийскому народу. И более недели сирийский режим неоднократно отказывал во въезде конвоям ООН, не давая им возможности доставить срочные грузы  — еду, воду, и медикаменты отчаявшимся сирийским гражданам», — отметил Кирби.

Как отметил представитель Госдепа, «маршрут следования этого конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации, и эти сотрудники гуманитарной миссии были убиты, осуществляя попытку предоставить помощь сирийскому народу».

Ранее в Сирии вооруженные группировки обстреляли конвой совместной гуманитарной помощи ООН и сирийского отделения общества Красного Полумесяца. Под обстрел попали не менее 18 грузовиков. Вину за инцидент США возложили на Москву, так как, по мнению американского внешнеполитического ведомства, «ответственность России — не допускать такого».

Накануне сирийская армия объявила об отмене режима прекращения огня из-за террористических формирований, которые не соблюдали условия соглашения. Кроме того, российский Генштаб заявил, что правительственным войскам в Сирии больше нет смысла соблюдать перемирие, поскольку оно не соблюдается другими.

Напомним, что за неделю сирийская армия дважды по ошибке подвергалась обстрелам международной коалиции во главе с США. Так, в результате первого удара погибли 62 военных и еще 100 пострадали. Второй авиаудар 17 сентября нанесла Дания, когда вместо запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» атаковала армию Башара Асада.

 «Атака была немедленно остановлена, после того как Россия сообщила, что это позиции сирийских военных. Это прискорбно, что коалиция ошибочно атаковала не по силам ИГ», — заявили в Минобороны Дании.


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