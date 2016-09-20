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Новости

364 Северная Корея испытала новый ракетный двигатель

20.09.2016 Теги: ракета, северная корея

Северная Корея успешно провела испытание нового высокомощного ракетного двигателя. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Запуск двигателя проходил на испытательном полигоне Сохэ. Испытанием макетного двигателя руководил глава КНДР Ким Чен Ын.

Теперь Северная Корея получила возможность запускать различные виды спутников, включая спутник наблюдения Земли.

Глава государства также призвал ученых и военных страны в кратчайшие сроки запустить спутник на базе этого успешного испытания.

9 сентября, власти КНДР подтвердили успешное проведение ядерного испытания и заявили о способности оснащать баллистические ракеты ядерными боеголовками. Мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн — почти вдвое больше мощности взрыва в январе. В случае подтверждения эти испытания могут стать самими крупными в истории КНДР.

Ядерное испытание уже осудили правительства Японии, США, Южной Кореи и ряда европейских государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва «серьезно озабочена проведением испытания» КНДР.


6 комментариев

Руки прочь от России! , 20 сентября 2016 в 08:49
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1
Васо Днепровский , 20 сентября 2016 в 08:57
Уже лет 50 как встает, опираясь на поставки продовольствия ООН.
Молодцы...
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Руки прочь от России! , 20 сентября 2016 в 09:12
Комментарий удален
0
Васо Днепровский , 20 сентября 2016 в 09:22
Назло бабушке отморозите уши?
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Владимир Василенко , 20 сентября 2016 в 09:38
Комментарий удален
0
Модератор: Сергей Золовкин , 20 сентября 2016 в 09:53
Владимир Василенко , 20 сентября 2016 в 09:38: ссылки на ролики с нецензурными комментами здесь запрещены!
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0
sova sova , 20 сентября 2016 в 09:19
))) Ну, все!! Теперь будут импортозамещать российские и продавать их пендосам. Выкормили, на свою голову, дружочков. Или, может это своего рода "белорусские креветки с бананами", выловленные в Березине и Немане и выращенные на их берегах трудолюбивыми белорусскими пейзанами?))
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0
Васо Днепровский , 20 сентября 2016 в 09:35
Сова, в столь ранний час пишет комменты...
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1
ашим .н , 20 сентября 2016 в 09:29
Дорогие товарищи Северокорейцы и лично товарищ Ким Чем Ын! Позвольте мне, от имени всего Российского народа,поздравить Вас с большими успехами в борьбе за мир во всем мире.Мы,верные Путинцы,горячо поддерживаем вас и одобряем.
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