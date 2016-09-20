Северная Корея успешно провела испытание нового высокомощного ракетного двигателя. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Запуск двигателя проходил на испытательном полигоне Сохэ. Испытанием макетного двигателя руководил глава КНДР Ким Чен Ын.

Теперь Северная Корея получила возможность запускать различные виды спутников, включая спутник наблюдения Земли.

Глава государства также призвал ученых и военных страны в кратчайшие сроки запустить спутник на базе этого успешного испытания.

9 сентября, власти КНДР подтвердили успешное проведение ядерного испытания и заявили о способности оснащать баллистические ракеты ядерными боеголовками. Мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн — почти вдвое больше мощности взрыва в январе. В случае подтверждения эти испытания могут стать самими крупными в истории КНДР.

Ядерное испытание уже осудили правительства Японии, США, Южной Кореи и ряда европейских государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва «серьезно озабочена проведением испытания» КНДР.