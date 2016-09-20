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2273 Минфин предложил реформировать систему отчислений с зарплат
С 2017 года страховые взносы могут начать взимать со всего зарплатного фонда по единой ставке, а к 2019 году снизить ее до 26%. С соответствующим предложением выступил Минфин, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
Как стало известно изданию, есть и альтернативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 20% и постепенно ликвидировать льготную ставку.
Известно, что вопрос обсуждается на уровне президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, так как на других уровнях договориться не удалось.
Как уточняют «Ведомости», работодатели сейчас платят в Пенсионный фонд 22% с зарплат до 796 000 руб. в год, а сверх этой суммы – 10%. В Фонд социального страхования – 2,9% с годовых заработков до 670 000 руб., в Фонд медицинского страхования – 5,1% со всей зарплаты.
По словам одного из собеседников газеты, провести такой «маневр» в 2017 году вряд ли получится.
«Надо учитывать не только бюджетную, но и социально-политическую ситуацию», — отметил он.
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