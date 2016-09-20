Два жителя города Борзи в Забайкалье пытались продать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США выдуманные военные секреты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

По словам источника, в 2015 году житель Борзи отправил письмо в ЦРУ, в котором предложил раскрыть секретную информацию о вооруженных силах России в обмен на денежное вознаграждение. Американская разведка сочла предложение интересным и прислала свои вопросы.

После этого россиянин обратился к своему приятелю, который проходил срочную службу в армии, с просьбой достать необходимую информацию, но тот доступа к ней не имел. После чего они решили отправлять в ЦРУ несуществующие истории «об эшелонах, которые отправляют на Украину и о ракетах, нацеленных на США».

«Все сведения они придумывали», — сказал собеседник агентства.

Российские спецслужбы пресекли контакты жителей Борзи с ЦРУ.

«Поскольку молодые люди никаких секретов в ЦРУ не передали, от уголовной ответственности их освободили и вынесли предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», — заявили в УФСБ.

Отмечается, что денег за свои услуги забайкальцы не получили.

Напомним, в ноябре 2014 года суд приговорил продавщицу из Сочи Екатерину Харебаву к 6 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Грузии. По версии следствия, летом 2008 года Харебава сообщила военному представителю Грузии о передвижении российских войск.