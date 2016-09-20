Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1310 Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны

20.09.2016 Теги: забайкалье, цру, шпионаж

Два жителя города Борзи в Забайкалье пытались продать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США выдуманные военные секреты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

По словам источника, в 2015 году житель Борзи отправил письмо в ЦРУ, в котором предложил раскрыть секретную информацию о вооруженных силах России в обмен на денежное вознаграждение. Американская разведка сочла предложение интересным и прислала свои вопросы.

После этого россиянин обратился к своему приятелю, который проходил срочную службу в армии, с просьбой достать необходимую информацию, но тот доступа к ней не имел. После чего они решили отправлять в ЦРУ несуществующие истории «об эшелонах, которые отправляют на Украину и о ракетах, нацеленных на США».

«Все сведения они придумывали», — сказал собеседник агентства.

Российские спецслужбы пресекли контакты жителей Борзи с ЦРУ.

«Поскольку молодые люди никаких секретов в ЦРУ не передали, от уголовной ответственности их освободили и вынесли предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», — заявили в УФСБ.

Отмечается, что денег за свои услуги забайкальцы не получили.

Напомним, в ноябре 2014 года суд приговорил продавщицу из Сочи Екатерину Харебаву к 6 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Грузии. По версии следствия, летом 2008 года Харебава сообщила военному представителю Грузии о передвижении российских войск.


13 комментариев

2
ашим .н , 20 сентября 2016 в 09:38
Мужики отправили дезу. За это награждать нужно а не предостерегать.
Ответить 
4
Konst Konst , 20 сентября 2016 в 09:38
ЦРУ до сих пор от хохота трясется.
Ответить 
2
Dmitri Khripko , 20 сентября 2016 в 09:40
Подзаработать хотели... Придурки! )) Элемент российской действительности.
Ответить 
2
Алекс Ковалев , 20 сентября 2016 в 09:41
"Поскольку молодые люди никаких секретов в ЦРУ не передали, от уголовной ответственности их освободили"
Теперь эта история попадет на язык пропагандистам, после чего они начнут соревноваться в остроумии на тему источников разведданных ЦРУ! Сама же ситуация мягко говоря... Так вот взяли и написали, и ответ получили, бред какой то.
Ответить 
2
Анатолий Прокопьев , 20 сентября 2016 в 09:42
Интересно, куда же они писали свое письмо? На деревню дяде Сэму?
А отвечали им по какошному? Почтальон нес письмо убогим этис и кричал на всю деревню - Васька, тоби письмо, кажись из самой ЦРУ, вот и буквы не нашенские, видать сам Абама написал!
Потом всей деревней переводили, чегой там накарябали эти пиндосы.. Нет штоб сразу денежки свои зялёные выслали, так просят сказать, сколько у нас танков на околице.. Так мы бы сказали скока, дак до стальки щитать никто не можит.. Вот и вышел полный правал. А тут и КГБ нас и зацапали.. Вот и вся апирация..
А теперича майор КГБ станит палковником, вон каку сеть шпиёнску памал..
Ответить 
0
Lenty Vini , 20 сентября 2016 в 09:51
по почте письмо послали - адрес - " В Америку. В ЦРУ . Главному над всеми шпионами" ... и ответ получили - с обратным адресом таким же ... ну чего непонятного ?
Ответить 
3
Владимир Василенко , 20 сентября 2016 в 09:47
в 2015 году житель Борзи отправил письмо в ЦРУ
..........................
Американская разведка сочла предложение интересным и прислала свои вопросы.
****************
Такая нелепица. В ФСБ даже сочинить по умному не могут. Рассчитано на тупого совка
Ответить 
0
Tim Krauzer , 20 сентября 2016 в 09:51
А вот, как работает фсб,гру и свр: Самолеты американской коалиции у Дейр-эз-Зора нанесли четыре авиаудара по позициям сирийской армии, убив 62 и ранив около 110 солдат Асада. Также по данным разведки на базе находились российские военные инструктора.По данным разведки, погибло более двадцати русских наемников. Налетом авиации США в Сирии убит командующий ССО РФ в Сирии По данным разведки, в Сирии, во время налета авиации коалиции во главе с США на Дейр ез Зор убит командующий российскими Силами Специальных Операций в Сирии. Об этом пишет ряд арабских СМИ.
Ответить 
0
Tim Krauzer , 20 сентября 2016 в 09:53
Вот. как "работает ЦРУ: Военная база в Сирии, используемая американскими и британскими войсками, 16 июля была атакована с воздуха российскими самолетами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне. Однако американцы были заблаговременно предупреждены и покинули базу несколько ранее удара. По информации издания, атаке подверглась база сил сирийской оппозиции в населенном пункте Ат-Танф недалеко от границы с Иорданией. В результате авиаударов кассетными бомбами никто не пострадал. Военнослужащие покинули базу за день до инцидента. Российские военные – как утверждает газета – заявили, что авиаудары были заранее одобрены иорданцами. Иордания эту информацию не подтвердила.
Ответить 
-2
Гегелевский Диамант , 20 сентября 2016 в 09:52
А зачем спалили такой источник дезы?
Пусть бы и дальше вешали амерам лапшу.
Представить к награде.
Ответить 
-1
Васо Днепровский , 20 сентября 2016 в 09:59
А в чем собственно деза?
Не было составов с оружием и техникой на Донбасс?
Или ракеты в РФ не направлены на США?

Тут скорее за разглашение секретной информации привлекать надо...
Ответить 
0
Гегелевский Диамант , 20 сентября 2016 в 10:02
ветром надуло.
Северным.
Ответить 
-1
Tim Krauzer , 20 сентября 2016 в 09:52
А вот, как работает фсб,гру и свр: Самолеты американской коалиции у Дейр-эз-Зора нанесли четыре авиаудара по позициям сирийской армии, убив 62 и ранив около 110 солдат Асада. Также по данным разведки на базе находились российские военные инструктора.По данным разведки, погибло более двадцати русских наемников. Налетом авиации США в Сирии убит командующий ССО РФ в Сирии По данным разведки, в Сирии, во время налета авиации коалиции во главе с США на Дейр ез Зор убит командующий российскими Силами Специальных Операций в Сирии. Об этом пишет ряд арабских СМИ.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

20 сентября
19 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама