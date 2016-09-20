Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила банк ВТБ и инвестбанк «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок и потребовала выплатить $5 млн штрафа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает комиссия, с декабря 2010 года по июнь 2013 года российский банк провел на Чикагской товарной бирже больше ста торговых сделок по фьючерсным контрактам рубль к доллару на сумму около $36 млрд.

Поясняется, что из-за значительных требований к капиталу зарегистрированный в России ВТБ не мог хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. Совершая сделки по фьючерсам, ВТБ сначала переносил свои валютные риски на подконтрольный ему «ВТБ Капитал», который зарегистрирован в Великобритании, а тот хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам, чем сторонние компании.

Размер штрафа был установлен с учетом того, что ВТБ сотрудничал с американским регулятором во время расследования.