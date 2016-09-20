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297 Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск из-за проблем с сердцем
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял отпуск для прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Киргизии.
«Президент ушел в краткосрочный отпуск с сегодняшнего дня, это вызвано необходимостью прохождения тщательного медицинского обследования», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что «состояние здоровья главы государства не вызывает опасений».
Напомним, из-за проблем с сердцем Атамбаев вынужден был отменить рабочий визит в Нью-Йорк, где должен был принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В аэропорту Стамбула президент Киргизии почувствовал недомогание и прошел предварительное обследование, в ходе которого были выявлены симптомы сердечного заболевания.
Делегацию республики на сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.
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