Следствие считает разногласия в бизнесе основной версией убийства главы украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Управления Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

«Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, также не исключаются личные неприязненные отношения», — сказала она.

Врадий также сообщила, что убийца был тщательно загримирован.

«У него имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, панама», — уточнила представитель СК.

Евгений Жилин был убит накануне в ресторане «Ветерок» в элитном подмосковном поселке Горки-2. Злоумышленник, поджидавший Жилина в заведении, произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

Второй человек, в которого стреляли в ресторане, Андрей Козырев, был тяжело ранен и госпитализирован.

«Оплот» — пророссийская украинская организация. Ее члены принимали участие в протестах против Евромайдана весной 2014 года, позже некоторые из них отправились воевать в Донбасс на стороне сепаратистов.