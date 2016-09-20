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Новости

1578 СК озвучил основную версию убийства лидера «Оплота» Жилина

20.09.2016 Теги: убийство

Следствие считает разногласия в бизнесе основной версией убийства главы украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Управления Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

«Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, также не исключаются личные неприязненные отношения», — сказала она.

Врадий также сообщила, что убийца был тщательно загримирован.

«У него имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, панама», — уточнила представитель СК.

Евгений Жилин был убит накануне в ресторане «Ветерок» в элитном подмосковном поселке Горки-2. Злоумышленник, поджидавший Жилина в заведении, произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

Второй человек, в которого стреляли в ресторане, Андрей Козырев, был тяжело ранен и госпитализирован.

«Оплот» — пророссийская украинская организация. Ее члены принимали участие в протестах против Евромайдана весной 2014 года, позже некоторые из них отправились воевать в Донбасс на стороне сепаратистов.


15 комментариев

4
Алексей Неважно(Киев) , 20 сентября 2016 в 10:56
Не понял...А укрофашисты и жидобандеровцы?
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3
Alex 957 , 20 сентября 2016 в 10:59
не вмешивались
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5
Lenty Vini , 20 сентября 2016 в 10:59
ну все с ног на голову ... "Оплот" - "украинская общественная организация" , "Правый сектор" - настоящая украинская организация - запрещена в РФ , Сталин - отец родной ....
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-8
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 11:02
Вы это в каком абзаце прочли?
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-1
Алексей Бесфамильный , 20 сентября 2016 в 11:46
А что не так? Разве Оплот был молдавской или намибийской организацией? То, что Вам не нравится то, чем они занимались, не меняет их территориальной принадлежности.
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5
Владимир Василенко , 20 сентября 2016 в 11:15
Разногласия в бизнесе ??? В России элементарный бандитизм угодных лиц уже стали бизнесом называть.
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-4
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 11:43
Следствие разберется, что там было, а чего там не было.
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0
Lenty Vini , 20 сентября 2016 в 11:45
ну да ... вон - САЗ разобрался с гегелевским бритом - тапком ...
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0
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 11:47
Именно, так.
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0
Алексей Бесфамильный , 20 сентября 2016 в 11:57
" ну да ... вон - САЗ разобрался с гегелевским бритом - тапком ... "

все там будем ))))
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0
Алексей Бесфамильный , 20 сентября 2016 в 11:56
Сложно сказать. Если к этому имеет отношение "Боевое Братство" - тот же "Оплот", только, с учетом местных реалий, помахровее, то следаки сами не полезут "разбираться". А самым дотошным намекнут.
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4
Владимир Юрченко , 20 сентября 2016 в 11:15
"Разногласия в бизнесе" - новое понятие результатов разборок донбасских сепаратистов.
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3
Виктор Отман , 20 сентября 2016 в 11:16
Следствие пытается замазать грубый прокол ФСБ.
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2
Семён Сова , 20 сентября 2016 в 11:37
Вести с Украины:
http://www.liga.net/opinion/29...
http://www.liga.net/opinion/29...
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0
Ярослав Деньщиков , 20 сентября 2016 в 11:56
Если бы следствие велось в Украине, то причиной смерти был бы зафиксирован обширный инфаркт на почве испуга. А стрелявший был бы простым хулиганом, который прострелил бездыханное тело. Максимум, на осквернение бы статья потянула :-) Народ бы понял.
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