Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

326 Правительство перераспределит доходы богатых регионов в пользу бедных субъектов

20.09.2016 Теги: бюджет, правительство, регионы

Правительство России завершает разработку документа «Основы государственной политики регионального развития до 2025 года», который определит финансовые взаимоотношения между регионами в условиях нехватки госдоходов. Об этом пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, предложение предусматривает перераспределение части налога на прибыль в пользу наименее обеспеченных субъектов России в течение трех лет. Ставка этого налога равна 20% и лишь 2 % от нее закреплены за федеральным бюджетом, остальное достается регионам, напоминает «Коммерсант».

Для сокращения разрыва в уровне жизни между регионами предлагается централизовать в федеральный бюджет 1% ставки налога (из региональных 18%), а полученные от этого 117 млрд рублей разделить на три части. Основную (84 млрд) направить в бедные регионы, 20 млрд рублей — динамично развивающимся субъектам в виде грантов за высокие темпы роста регионального налогового потенциала. Оставшиеся 13 млрд рублей планируется оставить в федеральном бюджете для стимулирования губернаторов к экономической активности. Речь идет о праве регионов оставить в своих бюджетах всю сумму прироста налога на прибыль.

Газета отмечает, что перераспределение прибыли произойдет за счет Москвы, нефтедобывающих регионов, а также у Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 


17 комментариев

0
Володя Морозов , 20 сентября 2016 в 11:39
Судя по названию, хотят перераспределить от США и Европы к России
Ответить 
2
Lenty Vini , 20 сентября 2016 в 11:43
а пока происходит наоборот - все деньги из России утекают на Запад - заработанные , уворованные , на хранение ...
Ответить 
3
Ваня Ватный , 20 сентября 2016 в 11:40
за #КРЫМНАШ заплатят все !
Ответить 
0
Memento Mori , 20 сентября 2016 в 11:53
все или всё?

или все всё ?
Ответить 
2
Олег Коротаев , 20 сентября 2016 в 11:40
Жила была девочка по имени робингуд, у богатых брала, бедным давала.
Ответить 
3
Lenty Vini , 20 сентября 2016 в 11:42
пошло ... у богатых брала ...( как Левински) ... а бедным давала ......
Ответить 
2
Ваня Ватный , 20 сентября 2016 в 11:44
... а ту девочку звали Россиюшкой
Ответить 
2
Мюнхаузен Барон , 20 сентября 2016 в 11:47
А за Путина анекдоты (байки) у кремлеботов тоже имеются??! Типа, жил был царь-батюшка, грабил бедных, отдавал Кадырову
Ответить 
-4
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 11:44
Богатые регионы, скажут, а нам это надо?
Ответить 
1
Ваня Ватный , 20 сентября 2016 в 11:47
а кто их спрашивать будет ? вы же типо федерация или где ?
Ответить 
-1
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 11:50
У каждого субъекта федерации есть жители, которые что-то поддерживают, а что-то нет. В ФРГ есть Бавария, думаете она рада, когда часть ее доходов, забирают в другой регион.
Ответить 
1
Ваня Ватный , 20 сентября 2016 в 11:51
КрымНАШУ оказались все рады ?
Ответить 
0
Бен Джойс , 20 сентября 2016 в 12:00
Ерничать можно сколько угодно, но в 2014 году предрекали год низких цен на нефть и фсеразвал, но уже сентябрь 2016 и что?
Ответить 
2
Володя Морозов , 20 сентября 2016 в 11:49
Это что же, как будто у Медведева дачу отобрать и безквартирным многодетным матерям отдать? Не пройдет фашизм такой, не за это наши деды воевали!
Ответить 
2
Lenty Vini , 20 сентября 2016 в 11:51
сын спрашивает папу - па , вот ты банкир , у одних людей деньги берешь , а другим отдаешь эти деньги ... откуда же у нас машины , яхта , квартиры ? - сын , принеси мне из холодильника сало --- принес ... теперь отнеси обратно ... отнес - ну и что изменилось ? - ничего , папа ... сало - как было в холодильнике - так и есть . Нет , сынок - руки-то жирные ! - так и перераспределение средств - замечательное занятие - там приплатили налом - чтобы у них не забирали , а там - хоть и не приплатили налом ,- да пока нес - не донес ... подрастерял по дороге ....
Ответить 
0
Nail Timler , 20 сентября 2016 в 11:53
"Оставшиеся 13 млрд рублей планируется оставить в федеральном бюджете" - ну, мать ети, кто бы сомневался, для чего вся эта мутота затевалась.
Ответить 
0
tchistiakov boris , 20 сентября 2016 в 12:03
ага, ... и из 6-ти метрового забора дачи премьера теперь сделают 7,5 заборов "в пользу бедных субъектов" российской глубинки ... (вроде - Крыма).
так, может - и до заграничной недвижимости российских чиновников это "перераспределение" дойдёт ?
P.S. этот ... высокоточный "разрабатывающийся" правительственный документ - 1:1 старому советскому анекдоту времён целины или бама:
муж уехал на большие заработки. через 3 месяца телеграфирует жене:
"деньги были. хотел выслать. будут ещё - вышлю"
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

20 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама