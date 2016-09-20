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326 Правительство перераспределит доходы богатых регионов в пользу бедных субъектов
Правительство России завершает разработку документа «Основы государственной политики регионального развития до 2025 года», который определит финансовые взаимоотношения между регионами в условиях нехватки госдоходов. Об этом пишет «Коммерсант».
Как стало известно изданию, предложение предусматривает перераспределение части налога на прибыль в пользу наименее обеспеченных субъектов России в течение трех лет. Ставка этого налога равна 20% и лишь 2 % от нее закреплены за федеральным бюджетом, остальное достается регионам, напоминает «Коммерсант».
Для сокращения разрыва в уровне жизни между регионами предлагается централизовать в федеральный бюджет 1% ставки налога (из региональных 18%), а полученные от этого 117 млрд рублей разделить на три части. Основную (84 млрд) направить в бедные регионы, 20 млрд рублей — динамично развивающимся субъектам в виде грантов за высокие темпы роста регионального налогового потенциала. Оставшиеся 13 млрд рублей планируется оставить в федеральном бюджете для стимулирования губернаторов к экономической активности. Речь идет о праве регионов оставить в своих бюджетах всю сумму прироста налога на прибыль.
Газета отмечает, что перераспределение прибыли произойдет за счет Москвы, нефтедобывающих регионов, а также у Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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