Новости
36 «Ведомости»: Центробанк обяжет бюджетников использовать карту «Мир»
Центробанк планирует обязать российские банки выдавать бюджетникам карты национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением соответствующего законопроекта.
Согласно документу Банк России рассчитывает, карты «Мир» все бюджетники получат к 2018 году. Кроме того, самих бюджетников обяжут проводить операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, только с помощью этих карт.
Напомним, российская Национальная система платежных карт начала работать в июле 2014 года. Центробанк форсировал ее создание после серии инцидентов с отключением российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard из-за точечных санкций США и Европейского союза.
Ранее ресторан русской кухни «Dr.Живаго», расположенный в отеле «Националь» в центре Москвы, стал принимать к оплате только карты национальной платежной системы «Мир» и наличные, отказавшись от приема карт VISA и Mastercard. По мнению владельца ресторана Александра Раппопорта, платежная система «Мир» — один из главных российских финансовых продуктов, который нуждается в поддержке.
Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Село Гоцатль ответило огнем
Первые российские выборы в Крыму: как это было
Сирийская армия объявила об окончании режима прекращения огня
Как оппозиция проиграла свой лучший московский округ
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах19370
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3018
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2556
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4480
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5298
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3484
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
"Новая Газета", курируемая кэгэбэшником Ширяевым, публикует...
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
Юрий, если Вы нашли подходящую для строительства партии площадку, где...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»215851
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17105479
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН1783734
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев