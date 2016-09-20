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Новости

36 «Ведомости»: Центробанк обяжет бюджетников использовать карту «Мир»

20.09.2016 Теги: бюджет, мир, платежная система

Центробанк планирует обязать российские банки выдавать бюджетникам карты национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением соответствующего законопроекта.

Согласно документу Банк России рассчитывает, карты «Мир» все бюджетники получат к 2018 году. Кроме того, самих бюджетников обяжут проводить операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, только с помощью этих карт.

Напомним, российская Национальная система платежных карт начала работать в июле 2014 года. Центробанк форсировал ее создание после серии инцидентов с отключением российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard из-за точечных санкций США и Европейского союза.

Ранее ресторан русской кухни «Dr.Живаго», расположенный в отеле «Националь» в центре Москвы, стал принимать к оплате только карты национальной платежной системы «Мир» и наличные, отказавшись от приема карт VISA и Mastercard. По мнению владельца ресторана Александра Раппопорта, платежная система «Мир» — один из главных российских финансовых продуктов, который нуждается в поддержке.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).


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