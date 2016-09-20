Филипинские спецслужбы блокировали в аэропорту Манилы самолет «Саудовских авиалиний» и проверяют его после сообщения пилота о том, что самолету грозит опасность, передает РИА Новости со ссылкой на портал GMA News Online.

Стоит отметить, что сообщение поступило еще за 32 километра до посадки. Пилот запросил помощи в связи с возможным угоном воздушного судна.

Глава полиции столицы Филиппин выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств. На место инцидента также прибыло спецподразделения по освобождению заложников.

Вскоре «Саудовских авиалиний» сообщила, что режим экстренной ситуации в аэропорту снят, сообщение оказалось ложным, поэтому инцидент исчерпан. По данным GMA News, на борту находились паломники, возвращавшиеся после совершения хаджа. Рейс 872 летел в Манилу из Джидды, говорится в заявлении авиалиний.