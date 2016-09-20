Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

199 Суд запретил деятельность японской секты «Аум Синрике» в России

20.09.2016 Теги: верховный суд, япония

Верховный суд России удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о запрете деятельности международного религиозного объединения «Аум Синрике». Об этом сообщает Интерфакс.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

«Аум Синрике» — религиозная синкретическая экстремистская секта, которая была основана Секо Асахарой в Японии. Организация получила широкую известность в 1995 году, когда осуществила газовую атаку в токийском метро. Тогда в результате отравления зарином погибли, по разным данным, от 13 до 27 человек, пострадали около 6 тысяч.

Позднее 13 членов секты, включая Асахару, были приговорены к смертной казни.


2 комментария

0
Ваня Ватный , 20 сентября 2016 в 13:35
правильно, конкуренты Кремлю не нужны
Ответить 
0
рима гарайшина , 20 сентября 2016 в 14:00
Если терактов в Японии и двадцати прошедших лет, как следует из этой новости, было недостаточно для запрета у нас, то что планировали выдворенные этим летом из Черногории, чтобы запретить их в течение нескольких месяцев?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

20 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама