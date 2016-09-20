Верховный суд России удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о запрете деятельности международного религиозного объединения «Аум Синрике». Об этом сообщает Интерфакс.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

«Аум Синрике» — религиозная синкретическая экстремистская секта, которая была основана Секо Асахарой в Японии. Организация получила широкую известность в 1995 году, когда осуществила газовую атаку в токийском метро. Тогда в результате отравления зарином погибли, по разным данным, от 13 до 27 человек, пострадали около 6 тысяч.

Позднее 13 членов секты, включая Асахару, были приговорены к смертной казни.