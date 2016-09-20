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Новости

619 На председателя УИК в Белгородской области завели уголовное дело

20.09.2016 Теги: белгородская область, выборы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя участковой избирательной комиссии участка № 1198 в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Председатель УИК подозревается в совершении преступления, предусмотренного  ст. 142.1 Уголовного Кодекса России (фальсификация итогов голосования).

По версии следствия, в Единый день голосования 18 сентября 2016 года председатель участка совместно с иными неустановленными лицами произвели вброс бюллетеней в урны для голосования.

Результаты выборов на данном избирательном участке отменены.

Накануне недействительными были признаны результаты голосования на одном из участков в Ростовской области.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении секретаря УИК с правом решающего голоса, которая, по данным СК, в период проведения выборов произвела вброс избирательных бюллетеней в урну.


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