Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя участковой избирательной комиссии участка № 1198 в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Председатель УИК подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 142.1 Уголовного Кодекса России (фальсификация итогов голосования).

По версии следствия, в Единый день голосования 18 сентября 2016 года председатель участка совместно с иными неустановленными лицами произвели вброс бюллетеней в урны для голосования.

Результаты выборов на данном избирательном участке отменены.

Накануне недействительными были признаны результаты голосования на одном из участков в Ростовской области.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении секретаря УИК с правом решающего голоса, которая, по данным СК, в период проведения выборов произвела вброс избирательных бюллетеней в урну.