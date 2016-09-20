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Новости

173 Фильм «Рай» Кончаловского выдвинули на «Оскар»

20.09.2016 Теги: кончаловский, оскар, фильм

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут от России на премию «Оскар». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну что же, я не знаю, спасибо коллегам. Это как-то все мимо меня проходило. Ну что же, хорошо, надо соглашаться», — сказал режиссер ТАСС.

Картина рассказывает историю русской эмигрантки из французского движения Сопротивления, француза-коллаборациониста и офицера СС Хельмута, чьи судьбы переплелись во время Второй мировой войны. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, немецкий актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен.

С 22 по 28 сентября в кинотеатре «Пионер» в Москве пройдут предпремьерные показы фильма. Всероссийский прокат картины начнется только в феврале.

Ранее в сентябре Кончаловский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на международном Венецианском кинофестивале.


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