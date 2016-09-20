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721 Из РГГУ уволился 21 преподаватель после конфликта с новым ректором
Из института психологии имени Выготского Российского государственного гуманитарного универститута (РГГУ) уволилась часть преподавательского состава, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на информированный источник.
Всего заявления написал 21 человек, в том числе заведующие кафедрами психологии личности, психологического консультирования, психологического проектирования, социальной и юридической психологии, психологии познания, нейро- и патопсихологии, Центра кросскультурных исследований.
По словам собеседника интернет-издания, в результате половина кафедр института распадется.
16 сентября РБК сообщило, что преподаватели института психологии уволились из-за кадровой политики нового ректора вуза Евгения Ивахненко и планов по увеличению нагрузки на преподавателей.
По словам преподавателя психолингвистики Марины Новиковой-Грунд, заявления написали не менее 12 сотрудников института, в том числе его директор Елена Кравцова.
В министерстве образования и науки пообещали провести проверку в связи с массовыми увольнениями. Ведомство также обязало администрацию университета провести беседу с каждым написавшим заявлением сотрудником.
Конфликт в институте психологии начались после избрания на должность ректора РГГУ в марте Евгения Ивахненко, занимавшего пост заведующего кафедрой социальной философии. По словам Новиковой-Грунд, директор института психологии отказалась по требованию нового ректора оптимизировать штат, и тогда на сотрудников факультета начали оказывать давление: лишили возможности определять свое расписание, а также утверждать штатное расписание института. Также сотрудникам не оплачивали в полном объеме отпускные. После этого часть преподавательского состава объявила об уходе.
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