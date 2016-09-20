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Новости

4 Президент России сократил центральный аппарат МВД на 761 человека

20.09.2016 Теги: мвд, президент, путин

Президент России Владимир Путин сократил центральный аппарат министерства внутренних дел на 761 человека. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6714 единиц», — говорится в документе.

Как напоминает «Интерфакс», до этого были разрешены 7475 должностей центрального аппарата.

Кроме того, МВД теперь разрешается иметь только шесть заместителей министра вместо семи.

Накануне «Коммерсант» сообщил о подготовке масштабной реформы силовых и правоохранительных ведомств. Как данным издания, к 2018 году на базе ФСБ будет создано Министерство госбезопасности (МГБ), куда войдут Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР). Функции МЧС разделят между собой Минобороны и МВД. 

Кроме того, новая структура может получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела, имеющие государственное значение, подследственность которых сегодня закреплена за СКР и МВД. 


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