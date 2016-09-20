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236 Президента Киргизии Атамбаева госпитализировали в Турции
Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева госпитализировали в Турции, передает местное издание Sozcu.
Главу государства доставили в больницу на Эгейском побережье из-за проблем с сердцем.
Ранее президент Киргизии отменил визит в Нью-Йорк, где должен был принять участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После отмены рейса самолет приземлился в Стамбуле. После посадки он пожаловался на боль в груди.
В то же время другие источники утверждают, что Атамбаев находится в гостинице Sheraton в городе Чешме в районе Измира на западе Турции.
Президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медобследования в связи с ухудшением состояния здоровья, предположительно, до 1 октября.
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