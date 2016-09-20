Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева госпитализировали в Турции, передает местное издание Sozcu.

Главу государства доставили в больницу на Эгейском побережье из-за проблем с сердцем.

Ранее президент Киргизии отменил визит в Нью-Йорк, где должен был принять участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После отмены рейса самолет приземлился в Стамбуле. После посадки он пожаловался на боль в груди.

В то же время другие источники утверждают, что Атамбаев находится в гостинице Sheraton в городе Чешме в районе Измира на западе Турции.

Президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медобследования в связи с ухудшением состояния здоровья, предположительно, до 1 октября.