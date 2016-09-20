Российские и сирийские ВВС не имеет отношения к авиаударам по гуманитарному конвою ООН в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

В ведомстве изучили видео с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. В частности, как отмечают в ведомстве, отсутствуют воронки от взрыва, а стоящие вокруг автомобили не имеют повреждений.

«Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо. Кто его устроил и для каких целей, могут ответить только как всегда «случайно» оказавшиеся в нужное время и в нужном месте с видеокамерами представители близкой к «Джебхат ан-Нусре» (террористическая организация, запрещена в России) организации «Белые каски», — сказал Конашенков.

Ранее в Сирии вооруженные группировки обстреляли конвой совместной гуманитарной помощи ООН и сирийского отделения общества Красного Полумесяца. Под обстрел попали не менее 18 грузовиков. По различным данным, погибли от 10 до 20 человек. Вину за инцидент США возложили на Москву, так как, по мнению американского внешнеполитического ведомства, «ответственность России — не допускать такого».

Представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что «маршрут следования этого конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации, и эти сотрудники гуманитарной миссии были убиты, осуществляя попытку предоставить помощь сирийскому народу».