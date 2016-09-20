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Новости

291 Москва заявила о непричастности к удару по гумконвою ООН в Сирии

20.09.2016 Теги: гуманитарная помощь, минобороны, сирия

Российские и сирийские ВВС не имеет отношения к авиаударам по гуманитарному конвою ООН в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

В ведомстве изучили видео с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. В частности, как отмечают в ведомстве, отсутствуют воронки от взрыва, а стоящие вокруг автомобили не имеют повреждений.

«Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо. Кто его устроил и для каких целей, могут ответить только как всегда «случайно» оказавшиеся в нужное время и в нужном месте с видеокамерами представители близкой к «Джебхат ан-Нусре» (террористическая организация, запрещена в России) организации «Белые каски», — сказал Конашенков.

Ранее в Сирии вооруженные группировки обстреляли конвой совместной гуманитарной помощи ООН и сирийского отделения общества Красного Полумесяца. Под обстрел попали не менее 18 грузовиков. По различным данным, погибли от 10 до 20 человек. Вину за инцидент США возложили на Москву, так как, по мнению американского внешнеполитического ведомства, «ответственность России — не допускать такого».

Представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что «маршрут следования этого конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации, и эти сотрудники гуманитарной миссии были убиты, осуществляя попытку предоставить помощь сирийскому народу».


5 комментариев

1
tchistiakov boris , 20 сентября 2016 в 15:48
т.е. ... с территории кремля по гумконвою ООН в сирии никаких авиаударов не было (русские ведь - мирные)
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0
Леонид Leonid , 20 сентября 2016 в 15:50
Боевики в Алеппо и на Донбассе обстреливают позиции правительственных войск.

Для этого обстрела нужны грузовики боеприпасов, которые, вопреки утверждению Путина, ни алеппские ни донецкие "шахтёры и трактористы" не могут купить в любом сирийском или украинском военторге.

Как-то надо им эти боеприпасы доставлять грузовиками или вагонами.

Как?

Правильно. В обоих случаях лучше всего доставлять боеприпасы "гуманитарными" конвоями.

Как сирийское, так и украинское командование это хорошо понимает.
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1
Алим Седьмой , 20 сентября 2016 в 15:58
"Российские и сирийские ВВС не имеет отношения к авиаударам по гуманитарному конвою ООН"
_____
Никто и неждал другого заявления. Только, чего так долго готовили заявление? Можно было еще на прошлой неделе это заявить.
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0
Васо Днепровский , 20 сентября 2016 в 15:59
Леонид Leonid , 20 сентября 2016 в 15:50
Как?
Правильно. В обоих случаях лучше всего доставлять боеприпасы "гуманитарными" конвоями.
---
Не совсем правильно для второго варианта. После захвата Дебальцево и последущего ремонта путей лугандонские шахтеры имеют возможность поставок в вагонных объемах по ж/д. Так что необходимость в колесных гумконвоях давно отпала.
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0
Вадим Нестеровский , 20 сентября 2016 в 16:03
Российские и сирийские ВВС не имеет отношения к авиаударам по гуманитарному конвою ООН в Сирии.
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Единожды соврав - кто-ж тебе поверит?!! А тут какой там "единожды"...
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