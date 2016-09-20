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682 Cлужбу безопасности «Роснефти» возглавил генерал ФСБ Феоктистов
Бывший первый заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов руководителем службы безопасности «Роснефть». Об этом сообщается на сайте госкомпании.
Предшественника Феоктистова — Василия Юрченко — понизили до первого заместителя руководителя Службы безопасности нефтяной компании.
Олег Феоктистов был одним из основных претендентов на пост главы УСБ ФСБ после перевода на другую должность экс-начальника службы Сергея Королева. Однако, как сообщали источники «Новой газеты, Феоктистов должен был быть прикомандирован в ПАО «Россети».
В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.
Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел глава управления «К» Виктор Воронин.
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