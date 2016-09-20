Бывший первый заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов руководителем службы безопасности «Роснефть». Об этом сообщается на сайте госкомпании.

Предшественника Феоктистова — Василия Юрченко — понизили до первого заместителя руководителя Службы безопасности нефтяной компании.

Олег Феоктистов был одним из основных претендентов на пост главы УСБ ФСБ после перевода на другую должность экс-начальника службы Сергея Королева. Однако, как сообщали источники «Новой газеты, Феоктистов должен был быть прикомандирован в ПАО «Россети».

В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.

Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел глава управления «К» Виктор Воронин.