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Новости

682 Cлужбу безопасности «Роснефти» возглавил генерал ФСБ Феоктистов

20.09.2016 Теги: безопасность, назначения, роснефть, фсб

Бывший первый заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов руководителем службы безопасности «Роснефть». Об этом сообщается на сайте госкомпании.

Предшественника Феоктистова — Василия Юрченко — понизили до первого заместителя руководителя Службы безопасности нефтяной компании.

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Олег Феоктистов был одним из основных претендентов на пост главы УСБ ФСБ после перевода на другую должность экс-начальника службы Сергея Королева. Однако, как сообщали источники «Новой газеты, Феоктистов должен был быть прикомандирован в ПАО «Россети».

В начале июля президент Владимир Путин снял с поста руководителя управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева, назначив его на пост главы службы экономической безопасности.

Это решение президент принял после проверок, которые прошли в службе экономической безопасности, по итогам которых в отставку ушел глава управления «К» Виктор Воронин. 


1 комментарий

0
F IN , 20 сентября 2016 в 16:53
Смотрящий или представитель очередного клана? Интрига!
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