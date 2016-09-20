Генпрокуратура России не обнаружила серьезных нарушений во время прошедших парламентских выборов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА Новости.

По его словам, количество поступивших в ведомство жалоб значительно ниже, чем во время прошлых думских выборов 2011 году: за период избирательной кампании и выборов в этом году в ГП поступило около 500 обращений.

В Генпрокуратуре отметили, что сотрудники ведомства не сталкивались с серьезными нарушениями в ходе избирательной кампании и в день голосования, а мелкие нарушения, допущенные 18 сентября, никак не сказались на результатах выборов.

Напомним, Центризбирком официально отчитался о получении в единый день голосования 181 обращение о нарушениях. Председатель ЦИК Элла Памфлова отметила, что в 2011 году на выборах Госдумы было 117 обращений. Она также пообещала, что подготовит доклад на эту тему президенту России. Накануне сообщалось, что с начала избирательной кампании в России было возбуждено 25 уголовных дел, связанных с выборами.

Вместе с тем, ОБСЕ зафиксировала о многочисленных нарушениях на прошедших выборах. В организации отметили, что избирательная кампания была неактивной, а на сами выборы и низкий уровень вовлеченности населения оказали негативное влияние ограничение основных свобод, прав, жесткий контроль над СМИ и давление на гражданское общество