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209 Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений во время выборов в Госдуму
Генпрокуратура России не обнаружила серьезных нарушений во время прошедших парламентских выборов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА Новости.
По его словам, количество поступивших в ведомство жалоб значительно ниже, чем во время прошлых думских выборов 2011 году: за период избирательной кампании и выборов в этом году в ГП поступило около 500 обращений.
В Генпрокуратуре отметили, что сотрудники ведомства не сталкивались с серьезными нарушениями в ходе избирательной кампании и в день голосования, а мелкие нарушения, допущенные 18 сентября, никак не сказались на результатах выборов.
Напомним, Центризбирком официально отчитался о получении в единый день голосования 181 обращение о нарушениях. Председатель ЦИК Элла Памфлова отметила, что в 2011 году на выборах Госдумы было 117 обращений. Она также пообещала, что подготовит доклад на эту тему президенту России. Накануне сообщалось, что с начала избирательной кампании в России было возбуждено 25 уголовных дел, связанных с выборами.
Вместе с тем, ОБСЕ зафиксировала о многочисленных нарушениях на прошедших выборах. В организации отметили, что избирательная кампания была неактивной, а на сами выборы и низкий уровень вовлеченности населения оказали негативное влияние ограничение основных свобод, прав, жесткий контроль над СМИ и давление на гражданское общество
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