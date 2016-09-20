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513 В РГГУ уволили 4 из 13 написавших заявления об уходе преподавателей
В настоящее время администрация Российского государственного гуманитарного университета получила только 13 заявлений об уходе от сотрудников института психологии имени Выготского. Только четыре из них подписаны ректором вуза, сообщила «Новой газете» глава пресс-службы РГГУ Елена Комарова.
Кого именно уволили в пресс-службе РГГУ не называют. Комарова добавила, что руководство вуза поговорит с каждым из написавших заявления, будут обсуждать варианты, «искать консенсус».
«Сама история пока еще в процессе», объясняет представитель вуза, и только к 1 октября окончательно станет понятно, кто уволится, а кто останется в институте психологии.
Во вторник, 20 сентября, «Лента.Ру» со ссылкой на информированный источник сообщила, что из университета уволился 21 преподаватель. В частности, в группе фейсбука «Преподаватели РГГУ» директор института психологии Елена Кравцова сообщила, что накануне четыре преподавателя вуза написали заявления об уходе.
Ранее стало известно, что группа преподавателей института решили уволиться из-за несогласия с действиями нового ректора РГГУ Евгения Ивахненко. Тогда министерство образования и науки поручило провести проверку и разобраться с ситуацией в вузе.
Университет намерены покинуть руководители некоторых кафедр, например заведующие кафедрами социальной и юридической психологии, психологии личности, психологии познания, психологического консультирования, психологического проектирования, нейро- и патопсихологии, а также Центра кросскультурных исследований.
Преподаватели жаловались также на большие задолженности по отпускным текущим летом. В настоящее время по этому поводу готовится коллективный иск.
В марте, после избрания, Ивахненко потребовал от руководства института психологии при РГГУ оптимизировать штат, однако директор Кравцова отказалась. Сокращения начались во всем вузе, из-за чего студенты и преподаватели даже устроили протестный митинг.
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