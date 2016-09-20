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891 В МВД объяснили масштабное сокращение штата
Масштабное сокращение штата МВД связано с переходом части сотрудников на службу в Росгвардию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Интерфакс.
В министерстве пояснили, что Росгвардии передается часть функций, полномочий и, в том числе, штатной численности МВД. Из структуры министерства исключены подразделения спецназначения, вневедомственная охрана, силы оперативного реагирования, авиации и другие.
«С учетом передаваемой численности подразделений в Росгвардию предельная штатная численность органов внутренних дел уменьшится на 163 005 единиц, включая численность центрального аппарата МВД России, которая уменьшится на 761 единицу», — пояснили в пресс-центре МВД.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин своим указом сократил предельную штатную численность МВД на 15% (на 163 тысяч единиц), а также сократил центральный аппарат министерства на 10%. В частности, МВД теперь разрешается иметь только шесть заместителей министра вместо семи.
Накануне «Коммерсант» сообщил о подготовке масштабной реформы силовых и правоохранительных ведомств. Как данным издания, к 2018 году на базе ФСБ будет создано Министерство госбезопасности (МГБ), куда войдут Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР). Функции МЧС разделят между собой Минобороны и МВД.
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